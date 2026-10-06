دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه خراسان جنوبی در مسابقات کشوری هنر‌های دستی و تجسمی با کسب ۴ مقام برتر، بار دیگر توانمندی، استعداد و خلاقیت خود را در عرصه ملی به نمایش گذاشتند.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، رئیس آموزش و پرورش استثنایی خراسان جنوبی گفت: دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه خراسان جنوبی در مسابقات کشوری هنر‌های دستی و تجسمی با کسب ۴ مقام برتر، بار دیگر توانمندی، استعداد و خلاقیت خود را در عرصه ملی به نمایش گذاشتند.

ماندگار افزود: دانش‌آموزان خراسان جنوبی در این دوره از مسابقات موفق به کسب یک مقام اول، دو مقام دوم و یک مقام سوم کشوری در رشته‌های فرش، مشبک و درودگری شدند.

وی گفت: این موفقیت ارزشمند، جلوه‌ای روشن از استعداد‌های درخشان و ظرفیت‌های هنری دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه است و نشان می‌دهد با شناسایی استعدادها، حمایت و فراهم سازی فرصت‌های برابر، این افراد می‌توانند در عرصه‌های ملی بدرخشند و برای خراسان جنوبی افتخارآفرینی کنند.