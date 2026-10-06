مدیرعامل آبفای استان یزد در نشست خبری با رسانه‌ها، از تکمیل ۷۵ درصدی رینگ شهری، توسعه ظرفیت مخازن ذخیره و اجرای هم‌زمان خطوط انتقال در تمامی شهرستان‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در حالی که ناترازی آب یکی از چالش‌های اصلی فلات مرکزی ایران است، مدیرعامل آب و فاضلاب استان یزد در نشست خبری با اصحاب رسانه، به برنامه‌ریزی دقیق این شرکت برای تحول در زیرساخت‌های آبی استان پرداخت.



علمداربا اشاره به اهمیت حیاتی آب برای شهروندان یزدی، از پیشرفت ۷۵ درصدی «رینگ شهری» خبر داد.



وی با تشریح وضعیت مخازن ذخیره آب اظهار داشت: در حال حاضر ۱۷۰ هزار مترمکعب مخزن در مدار بهره‌برداری داریم که ۵۰ هزار مترمکعب آن آماده افتتاح رسمی است و منتظر حضور وزیر نیرو هستیم. همچنین بخشی دیگر نیز برای ایام‌الله دهه فجر آماده بهره‌برداری خواهد شد.



مدیرعامل آبفای استان یزد با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی برای ۳۰ کیلومتر باقی‌مانده از خط رینگ شهری که از دو ماه پیش آغاز شده، نوید داد: با اتصال این خطوط به مخزن فدک، در تابستان سال آینده شاهد توزیع آب با کیفیت بسیار بهتر و پایداری بیشتر در سطح شهر یزد خواهیم بود.



یکی از نکات برجسته صحبت‌های علمدار، تمرکز بر «آمادگی پیش‌دستانه» برای آب‌های انتقالی (خلیج فارس و خرسان) بود.

وی گفت: استاندار محترم، نمایندگان مردم در مجلس و معاونت عمرانی با برگزاری جلسات مستمر در تهران، پیگیر جدی انتقال آب هستند. وظیفه ما در آبفا این است که زیرساخت‌ها را به گونه‌ای آماده کنیم که به محض رسیدن آب، شبکه توزیع ما بدون اتلاف، بهترین خدمات را به مردم ارائه دهد.



وی همچنین از پیشرفت قابل‌قبول در طرح های روستایی و آغاز عملیات اجرایی خطوط انتقال و مخازن در تمامی شهرستان‌های استان خبر داد که نشان از عدالت در توزیع منابع دارد.

اما مهم‌ترین بخش نویدبخش این نشست، تغییر رویکرد در اجرای شبکه فاضلاب بود.

مدیرعامل آبفا با اشاره به اجرای ۶۷۰ کیلومتر شبکه در ۲۳ سال گذشته، از تشکیل یک کنسرسیوم بزرگ با مشارکت ۵ صنعت مادر استان خبر داد، این طرح جهادی با هدف اجرای ۱۵۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب طی ۴ سال تعریف شده است تا ضریب نفوذ فاضلاب شهری به ۹۵ تا ۱۰۰ درصد برسد.

هدف این طرح، جایگزینی آب استحصالی از فاضلاب با چاه‌های آب شرب برای صنایع است؛ اقدامی هوشمندانه که می‌تواند منابع آب شیرین را برای نسل‌های آینده حفظ کرده و چرخ صنعت یزد را با آب غیرشرب به چرخش درآورد.





