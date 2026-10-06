مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان زنجان گفت: هفته ملی کودک فرصتی برای شنیدن صدای کودکان و تبدیل برنامه‌های مناسبتی به اقدامات ماندگار است و این استان نیز با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» به استقبال هفته ملی کودک می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ علیرضا عیسی‌خانی با تاکید بر اینکه هفته ملی کودک نباید صرفاً به مجموعه‌ای از برنامه‌های مناسبتی محدود شود، افزود: در برنامه‌ریزی امسال تلاش شده است کودکان و نوجوانان تنها مخاطب برنامه‌ها نباشند، بلکه در ایده‌پردازی، اجرا، روایت و ارزیابی فعالیت‌ها نیز نقش داشته باشند.

وی گفت: شنیدن صدای کودکان، توجه به نیاز‌ها و دغدغه‌های آنان و فراهم کردن زمینه برای مشارکت واقعی آنها، از مهم‌ترین رویکرد‌های هفته ملی کودک در سال جاری است و معتقدیم هر اقدامی که برای کودک انجام می‌شود، زمانی اثربخش خواهد بود که متناسب با نیازها، علایق و ویژگی‌های سنی و روحی او طراحی و اجرا شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان با اشاره به شرایط اجتماعی و تجربه‌های دشوار اخیر که بر کودکان و نوجوانان نیز تأثیر گذاشته است، گفت: در برنامه‌های امسال توجه ویژه‌ای به موضوعاتی مانند امنیت، سلامت جسمی و روانی، امید، تاب‌آوری و حق برخورداری کودکان از محیطی امن و آرام شده است.

وی ادامه داد: روایت موضوعاتی همچون ایثار و مقاومت نیز باید متناسب با گروه سنی کودکان و با رعایت ملاحظات روان‌شناختی صورت گیرد تا ضمن انتقال مفاهیم ارزشمند، آرامش و سلامت روان کودکان نیز مورد توجه باشد.

عیسی‌خانی گفت: کودکان امروز، سرمایه انسانی و فرهنگی فردای کشور هستند و وظیفه این است که در کنار آموزش و پرورش، خانواده‌ها و سایر دستگاه‌های متولی، زمینه رشد سالم، خلاقانه و امیدوارانه آنان را فراهم کنیم.

روزشمار هفته ملی کودک؛ از طبیعت تا کتاب و آینده

وی با اشاره به برنامه‌های روزشمار هفته ملی کودک گفت: روز‌های این هفته با محور‌هایی همچون یاد کودکان و نوجوانان شهید، محیط‌زیست، خانواده، بازی، کتاب، توجه به کودکان دارای نیاز‌های ویژه و علم و فناوری نام‌گذاری شده است.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان افزود: ۱۵ مهر با عنوان «لبخند‌هایی که از یاد نمی‌روند» به روایت کودکان و نوجوانان شهید، به‌ویژه کودکان و نوجوانان شهید میناب اختصاص دارد و در ادامه، موضوعاتی مانند «زمین، خانه فردای ما»، «خانه؛ جایی که صدای کودک شنیده می‌شود»، «بازی؛ زبان کودکی»، «کتاب؛ هزار راه به سوی فردا»، «وطن، خانه همه کودکان» و «کودکان، سازندگان فردا» در روز‌های این هفته مورد توجه قرار گرفته است.

عیسی‌خانی با اشاره به بخشی از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در استان افزود: یکی از برنامه‌های ویژه امسال دست‌های کوچک، یاد‌های بزرگ است که با یاد کودکان میناب اجرا می‌شود.

وی گفت: در این برنامه کودکان با ساخت دست‌های رنگی و پیوند دادن آنها با یاد شهدای دانش‌آموز، در کنار قصه‌گویی، نمایش فیلم و مسابقه، با مفاهیمی همچون همدلی، ایثار و فداکاری آشنا می‌شوند.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان همچنین از اجرای برنامه هدیه‌ای به رنگ لبخند در بخش اطفال بیمارستان آیت‌الله موسوی زنجان خبر داد و گفت: در این برنامه تلاش می‌کنیم با اجرای فعالیت‌های فرهنگی و هنری و اهدای بسته‌های فرهنگی، لحظاتی شاد و خاطره‌انگیز برای کودکان بستری در بیمارستان ایجاد کنیم.

از جنگ شادی و نمایش عروسکی تا «آینده در دستان من»

وی با بیان اینکه نشاط و شادی کودکان نیز بخش مهمی از برنامه‌های هفته ملی کودک است، اظهار کرد: برگزاری جنگ‌های شادی و نمایش‌های عروسکی در سالن سینمای کانون و مراکز فرهنگی‌هنری، پویش خانوادگی به صرف چای و کتاب و برنامه ویژه قصه توانستن برای کودکان دارای نیاز‌های ویژه از جمله فعالیت‌های پیش‌بینی‌شده است.

عیسی‌خانی ادامه داد: در بخش علمی نیز برنامه «آینده در دستان من» با موضوعاتی مانند فناوری‌های روز، موشک‌ها، ماهواره‌ها و هوش مصنوعی، در کنار کارگاه‌های محیط‌زیستی و اردو‌های علمی اجرا خواهد شد.

وی گفت: هدف بر این است که کودکان و نوجوانان در برنامه‌های علمی فقط شنونده نباشند؛ بلکه فرصت تجربه، پرسشگری، کشف و خلاقیت داشته باشند.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان با تأکید بر ضرورت توجه به کودکان مناطق کم‌برخوردار گفت: عدالت فرهنگی یکی از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی امسال است و تلاش شده است دسترسی کودکان مناطق مختلف استان به فعالیت‌های فرهنگی، هنری، علمی و آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در همین راستا، توزیع بلیت انیمیشن «سفینه نجات» در برخی مناطق و مدارس کم‌برخوردار و همچنین اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری توسط کتابخانه‌های سیار کانون در روستا‌ها و مدارس روستایی پیش‌بینی شده است.

عیسی‌خانی همچنین از برنامه‌هایی برای دیدار با فرزندان شهدای جنگ اخیر، گردش کودکان در شهر و بازدید از موزه‌ها، برگزاری جشن در موزه کارخانه کبریت زنجان و ارائه مشاوره رایگان به کودکان خبر داد.

وی با اشاره به برنامه‌های حوزه سلامت و ایمنی کودکان گفت: کارگاه‌های چتر امن کودکی با موضوع ایمنی و مهارت‌های اجتماعی و با مشارکت کارشناسان آتش‌نشانی و پلیس برگزار خواهد شد.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان ادامه داد: آموزش امدادگری نیز در قالب برنامه‌هایی مانند «کاروان هلال کودک»، «کیف نجات من» و «امدادگر قهرمان کوچک» دنبال می‌شود و کارشناسان حوزه سلامت و بهداشت نیز در مدارس و مراکز کانون حضور خواهند داشت.

«رواق کودک»؛ پیوند قصه، نمایش و بازی

عیسی‌خانی از اجرای برنامه «رواق کودک» نیز به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های هفته ملی کودک نام برد و گفت: در این برنامه که در مصلای نماز جمعه برگزار می‌شود، فعالیت‌هایی مانند نمایش، قصه‌گویی، بازی و مسابقه برای کودکان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برنامه‌های «یک قصه، یک لبخند» با محور وطن‌دوستی، پرچم، مهربانی و ایثار و همچنین «الفبای وطن» با محور کارگاه‌های ادبی و نوشتن خلاق نیز از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان گفت: آشنایی کودکان با مفهوم وطن و هویت باید از مسیر قصه، ادبیات، هنر، گفت‌و‌گو و تجربه شکل بگیرد و صرفاً به بیان مفاهیم و شعار محدود نشود.

عیسی‌خانی با تاکید بر اینکه افزایش تعداد برنامه‌ها هدف اصلی هفته ملی کودک نیست، ادامه داد: آنچه برای ما اهمیت دارد، کیفیت، اثرگذاری و ماندگاری برنامه‌هاست.

وی افزود: در ارزیابی فعالیت‌های این هفته، موضوعاتی مانند مشارکت واقعی کودکان و نوجوانان، توجه به مناطق کم‌برخوردار، فراهم کردن زمینه حضور کودکان دارای نیاز‌های ویژه، حفظ کرامت و حریم خصوصی کودکان و تقویت همکاری میان دستگاه‌های فعال در حوزه کودک مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان گفت: امیدواریم هفته ملی کودک امسال فرصتی باشد برای اینکه بیش از گذشته کودکان را ببینیم، صدای آنها را بشنویم و زمینه‌ای فراهم کنیم تا در کنار شادی و نشاط، استعدادها، خلاقیت و امید آنان برای ساختن آینده تقویت شود.

وی افزود: کودکان فقط آینده‌سازان این کشور نیستند؛ آنها امروز جامعه ما هستند و باید امروز صدای آنها شنیده شود.

کیفیت برنامه‌ها مهم‌تر از تعداد آنهاست

عیسی‌خانی با تأکید بر اینکه افزایش تعداد برنامه‌ها هدف اصلی هفته ملی کودک نیست، گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد، کیفیت، اثرگذاری و ماندگاری برنامه‌هاست.

وی افزود: در ارزیابی فعالیت‌های این هفته، موضوعاتی مانند مشارکت واقعی کودکان و نوجوانان، توجه به مناطق کم‌برخوردار، فراهم کردن زمینه حضور کودکان دارای نیاز‌های ویژه، حفظ کرامت و حریم خصوصی کودکان و تقویت همکاری میان دستگاه‌های فعال در حوزه کودک مورد توجه قرار خواهد گرفت.

مدیرکل کانون پرورش فکری استان زنجان گفت: امیدواریم هفته ملی کودک امسال فرصتی باشد برای اینکه بیش از گذشته کودکان را ببینیم، صدای آنها را بشنویم و زمینه‌ای فراهم کنیم تا در کنار شادی و نشاط، استعدادها، خلاقیت و امید آنان برای ساختن آینده تقویت شود.

وی افزود: کودکان فقط آینده‌سازان این کشور نیستند؛ آنها امروز جامعه ما هستند و باید امروز صدای آنها شنیده شود.

هفته ملی کودک امسال از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» برگزار می‌شود و مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری، علمی، آموزشی و اجتماعی با مشارکت دستگاه‌های مرتبط برای کودکان و نوجوانان استان پیش‌بینی شده است.