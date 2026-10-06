به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط‌عمومی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، کارگاه تخصصی هوش مصنوعی در حوزه تولید سینما با حضور امیررضا معتمدی عصر امروز دوشنبه سیزدهم مهر در سالن نشست‌های علمی خانه جشنواره برگزار شد.

امیررضا معتمدی در ابتدای این نشست تعاریف پایه هوش مصنوعی را برای علاقمندان حاضر در کارگاه ارائه و بیان کرد: شاید بتوان گفت که هوش مصنوعی تلاش انسان برای انتقال بخشی از فرآیند شناختی خود است که از موجود زنده به یک سامانه سخت‌افزاری کامپیوتری تبدیل می‌شود.

معتمدی اضافه کرد: هوش مصنوعی امروز جواب قابل‌قبولی برای اکثر سوالات دارد، این بیانگر آن است که داشتن دانش در حوزه‌های مختلف دیگر امتیاز نیست. از طرف دیگر علم و شبه‌علم را نمی‌توان از هم تفکیک کرد، مثل آن چیزهایی که امروز در جایی مثل اینستاگرام می‌بینیم و هرکسی با کمک ابزار هوش مصنوعی می‌تواند محتواهای نادرست ارائه دهد.

علاوه بر پشتکار در حرفه از هوش مصنوعی هم نباید عقب ماند

این طراح جلوه‌های ویژه بصری مطرح کرد: در گذشته می‌گفتند استعداد و پشتکار برای پیشرفت در هر کاری کافی است اما امروز این عوامل دیگر کافی نیست و باید با هوش مصنوعی آشنایی داشت تا از مسیر پیشرفت عقب نماند. درواقع با تکنولوژی نمی‌توان لجبازی کرد و نمی‌توان جلوی هوش مصنوعی را گرفت. تمام جنبه‌های زندگی کودکان و نوجوانان امروز در آینده حول هوش مصنوعی می‌گردد.

معتمدی در ادامه صحبت‌هایش و در پاسخ به یکی از شرکت‌کنندگان در کارگاه درخصوص میزان اثرگذاری هوش مصنوعی در زندگی و مشاغل ما توضیح داد: فعلا هوش مصنوعی برای ما خطرناک نیست، تا زمانی که در حالت ai باشد، اما ورژن بعدی گزینه AGI است که آن دارای خودآگاهی، خلاقیت و قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری در لحظات خاص است که آن مدل واقعا ترسناک و عجیب است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تنها مدل‌های ایمن هوش مصنوعی گزینه‌هایی هستند که آفلاین کار می‌کنند. هرجا داده‌های شما روی اینترنت باشد از نظر ایمنی خطرناک است. شما با استفاده از تلفن‌های همراه‌تان اطلاعات زیادی در اینترنت جا گذاشتید‌.

معتمدی درباره مدل‌های داخلی هوش مصنوعی که در دسترس کاربران ایرانی است هم اظهار کرد: مدل‌های بومی بیشتر با Api مجزا به چت بات‌های خارجی وصل می‌شوند و در اصل چیزی به عنوان هوش مصنوعی ایرانی نداریم. سرعت رشد هوش مصنوعی این روزها بسیار زیاد است و احتمالا تا چند ماه آینده چت جی‌‌پی‌تی بر دستگاه‌های موبایل یا لپ‌تاپ شما دسترسی کامل دارد.

استفاده از هوش مصنوعی در سینما

در بخش دوم کارگاه معتمدی در خصوص استفاده از هوش مصنوعی در فیلمسازی گفت: هوش مصنوعی در حوزه فیلمنامه می‌تواند بررسی کند ایده و طرح اولیه شما یک ایده جدید و نو یا یک ایده کپی است. این دستیار به شما امکان می‌دهد دسترسی ویژه به پروسه تحقیق و توسعه داشته باشید. همچنین هوش مصنوعی در تحقیق بصری هم می‌تواند به شما کمک کند و فیلم‌ساز می‌تواند قبل از ساخت، جزئیات بصری فیلم را برای شما به تصویر بکشد.

معتمدی ادامه داد: جای دیگری که هوش مصنوعی می‌تواند کمک کند جذب سرمایه است. محاسبه دقیق بخش‌های مختلف کار (از نظر بودجه، زمان تولید و…)، تبدیل پروژه به بسته سرمایه‌پذیر، بررسی زنجیره ارزش افزوده محتمل در فیلم، نمایش قابلیت تجاری فیلم، بررسی و مقایسه با ایده‌های مشابه موجود، طراحی دامنه سرمایه‌گذار جهت امنیت سرمایه و تحلیل میزان ریسک پروژه مواردی است که در حوزه جذب سرمایه برای یک اثر هنری بسیار اهمیت دارد.

تولید و پس تولید اتوماتیک!

مسئول جلوه های ویژه فیلم و‌ سریال ها تصریح کرد: ما در حال حاضر آثار زیادی می‌بینیم که بخش فنی کار را با کمک هوش مصنوعی جلو می‌برند ولی مسائل مربوط به فیلمنامه، شخصیت‌پردازی و… جزو نکاتی است که همچنان اهمیت قابل توجهی دارد. موضوع دیگر تجزیه و تحلیل متن است که می‌توان با کمک هوش مصنوعی مواردی مثل توسعه شخصیت‌ها، حفره‌های داستان، طراحی دیالوگ‌ها باتوجه به اتفاقات صحنه و… را انجام داد.

وی در پایان بیان کرد: به غیر از اینها مسائلی همچون طراحی گریم، طراحی صحنه و لباس و… به راحتی و با سرعت زیادی انجام می‌شود و حتی هوش مصنوعی می‌تواند کار یک منشی صحنه را نیز به طور کامل انجام دهد. البته همانطور که گفتم نمی‌توان با تکنولوژی جنگید و بهتر است هنرمندان این حوزه‌ها کار با هوش مصنوعی را برای بهبود عملکرد خود یاد بگیرند تا از آن به عنوان دستیار تخصصی خو بهره ببرند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان درحال برگزاری است.