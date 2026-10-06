به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور با اشاره به تداوم چین چهارم (پاییزه) تا پایان مهرماه، از رشد ۱۷ درصدی تولید برگ سبز چای در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

او ارزش اقتصادی این میزان محصول را ۳۸۴۲ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تاکنون ۸۸ درصد مطالبات چایکاران معادل ۳۳۹۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که این رقم شامل ۷۰ درصد سهم دولت و ۹۳ درصد سهم کارخانجات است.

جهانساز با اشاره به تولید ۲۴ هزار تن چای خشک و صادرات ۴ هزار تنی آن که ۸ میلیون دلار ارزآوری داشته است، تصریح کرد: اولویت اصلی در سال جاری، تأمین نیاز بازار داخلی است.

رئیس سازمان چای کشور همچنین از آغاز پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت در نیمه دوم سال برای احیا، اصلاح و به‌زراعی باغات خبر داد و گفت: به منظور حمایت از تولیدکنندگان، برای احیای باغات به ازای هر هکتار ۲۰۰ میلیون تومان و برای سایر عملیات به‌زراعی نیز مبالغ مشخصی در نظر گرفته شده است.

او در پایان با تأکید بر اینکه تغییر کاربری باغات چای خط قرمز وزارت جهاد کشاورزی است، خاطرنشان کرد: با اقدامات صورت‌گرفته برای جلوگیری از تغییر کاربری و احیای اراضی، سطح زیر کشت چای کشور به ۲۲ هزار هکتار رسیده است.