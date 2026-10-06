مراسم بزرگداشت یازدهمین سالگرد شهادت سردار شهید «حسین همدانی» و شهدای مدافع حرم استان همدان، (پنج‌شنبه) ۱۶ مهرماه همزمان با نماز مغرب و عشاء، در شهر همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، یازدهمین سالگرد شهادت سردار سرلشکر پاسدار شهید حاج حسین همدانی، از فرماندهان نامدار دوران دفاع مقدس و از چهره‌های شاخص جبهه مقاومت، در حالی گرامی داشته می‌شود که آخرین عکس یادگاری او با سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، به یکی از ماندگارترین تصاویر تاریخ مقاومت تبدیل شده است.

از مبارزه انقلابی تا دفاع مقدس و فرمانده راهبردی سپاه در سوریه در حفظ و حراست حرم حضرت زینب (س) و تقویت جبهه مقاومت اسلامی ایفا کرد.

به ابووهب معروف بود و ایده تشکیل گروه‌های دفاع مردمی، از ابتکارات او برای نجات سوریه از بحران بود. سرانجام این فرمانده دلاور ۱۶ مهرماه ۱۳۹۴، در مسیر استان حماء در جنوب شرقی حلب، در حین انجام مأموریت مستشاری به دست تروریست‌های داعشی به فیض عظیم شهادت نایل آمد و پیکر مطهرش در همدان به خاک سپرده شد.