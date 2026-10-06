

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا گرزین، گفت: عراق، روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان، پنج مقصد اصلی صادرات بودند و فرآورده‌های لبنی، مواد پلاستیکی، سیمان، محصولات خوراکی و فلزات و مصنوعات آن، عمده کالاهای صادراتی را تشکیل دادند.



وی افزود: میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۱۶ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۱۱ درصد افزایش داشته است.



گرزین همچنین از واردات ۲ میلیون و ۷۵۹ هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۴۴ میلیون دلار از ۲۴ کشور خبر داد.