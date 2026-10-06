به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان کهگیلویه گفت: با توجه به هشدارهای هواشناسی و بررسی‌های انجام‌شده، احتمال وقوع پدیده ال‌نینو در سال زراعی و آبی پیش‌رو وجود دارد که می‌تواند پیامدها و ناهنجاری‌هایی را در استان به دنبال داشته باشد.

محمدی افزود: وقوع سیلاب‌های گاه ویرانگر، تحت تأثیر قرار گرفتن شبکه‌های حمل‌ونقل، آب، برق و گاز و همچنین آسیب به برخی زیرساخت‌های بخش کشاورزی از جمله مخاطرات احتمالی این پدیده است که باید از هم‌اکنون برای مدیریت آنها برنامه‌ریزی شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران استان به ریاست استاندار گفت: به‌صورت متناظر، جلسات شورای هماهنگی مدیریت بحران در شهرستان‌ها نیز برگزار می‌شود تا میزان هماهنگی، همراهی و همکاری دستگاه‌های مختلف برای کاهش مخاطرات احتمالی افزایش یابد.

محمدی ادامه داد: هدف اصلی این جلسات استفاده از ظرفیت تمامی دستگاه‌ها در زمینه تعدیل، تقلیل و کاهش خسارت‌های احتمالی و همچنین اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات لازم پیش از وقوع حوادث است.

وی با بیان اینکه بارندگی‌ها در صورت مدیریت صحیح می‌تواند یک فرصت و موهبت الهی باشد، تصریح کرد: باید تلاش کنیم از بارش‌های پیش‌رو برای تغذیه سفره‌های زیرزمینی و تقویت منابع آبی استان بیشترین بهره را ببریم.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: در نشست امروز ظرفیت دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت بحران، امداد و نجات، خدمات‌رسانی و زیرساخت‌ها مورد رصد و پایش قرار گرفت و خوشبختانه دستگاه‌های مختلف از آمادگی مناسبی برخوردار هستند.

محمدی با اشاره به نقاط بحرانی شهرستان کهگیلویه افزود: نقاطی که در سال‌های گذشته موجب آسیب و خسارت شده‌اند، شناسایی شده و دستگاه‌های مربوطه درصدد رفع مشکلات این نقاط هستند.

وی با اشاره به حادثه سال گذشته در محدوده سد سرپری و جان‌باختن تعدادی از شهروندان اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های مهم سال گذشته حادثه سد سرپری بود که با اهتمام و جدیت دستگاه‌های مسئول، مسیر و جاده جدید برای این محدوده ایجاد شده و این کانون بحران تا حد زیادی برطرف شده است تا شاهد تکرار حوادث مشابه نباشیم.

محمدی بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های مرتبط با ارتباطات، آب، برق، گاز و راهداری تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های امدادی، عملیاتی، خدماتی و زیرساختی باید آمادگی خود را حفظ و تقویت کنند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات‌رسانی بدون وقفه انجام شود.

وی یکی از محورهای مهم برنامه مدیریت بحران را مقابله با آبگرفتگی معابر شهری و روستایی عنوان کرد و افزود: شهرداران مکلف شده‌اند نقاط بحرانی و مستعد آبگرفتگی را شناسایی و برای رفع مشکلات آنها برنامه‌ریزی کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: ماشین‌آلات و تجهیزات شهرداری‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته و تعمیر و بازسازی تجهیزات مورد نیاز انجام شده است تا در صورت بروز آبگرفتگی، امکان حضور سریع و رفع موانع وجود داشته باشد.

محمدی با اشاره به ضرورت حل اساسی مشکل آبگرفتگی معابر شهری گفت: شهرداری‌های استان مکلف شده‌اند در زمینه تهیه و اجرای طرح جامع جمع‌آوری آب‌های سطحی اقدام کنند تا با انجام مطالعات و اجرای عملیات مربوطه، مشکلات آبگرفتگی معابر در یک بازه زمانی مشخص و به‌صورت اصولی برطرف شود.

در ادامه این نشست، سید ایرج کاظمی‌جو، فرماندار شهرستان کهگیلویه نیز از آمادگی دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای مقابله با حوادث و بحران‌های احتمالی خبر داد.

وی گفت: همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید در زمان بروز بحران در کنار یکدیگر باشند و با همکاری و هماهنگی، برای پیشگیری از وقوع حوادث و کاهش خسارت‌ها اقدام کنند.

فرماندار کهگیلویه افزود: تمامی دستگاه‌های شهرستان پای کار هستند و تجهیزات و امکانات مورد نیاز نیز برای مواجهه با شرایط بحرانی پیش‌بینی و آماده شده است.

کاظمی‌جو تأکید کرد: هدف مجموعه مدیریت شهرستان این است که با اقدامات پیشگیرانه و هماهنگی میان دستگاه‌ها، از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری و در صورت وقوع حادثه، خدمات‌رسانی سریع و مؤثر به مردم انجام شود.