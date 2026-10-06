رئیس سازمان فضایی کشور از برنامه ایران برای توسعه منظومه ماهواره‌های سنجشی خبر داد و گفت: چندین ماهواره با دقت تصویربرداری یک متر در حال طراحی و سپس ساخت هستند و هدف‌گذاری ما آن است که در چند سال آینده منظومه‌ای از ماهواره‌های سنجشی با دقت بهتر از یک متر داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس سازمان فضایی ، امروز در مراسمی که به مناسبت هفته جهانی فضا در محل سازمان نقشه برداری ایران برگزار شده است با اشاره به استقبال گسترده کشور‌ها از حوزه فضایی گفت: در حال حاضر کشور‌های بسیاری به این حوزه ورود کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تعداد ماهواره‌های فعال در مدار زمین طی سال‌های آینده به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند.

سالاریه با بیان اینکه حدود ۱۰ سال پیش تعداد ماهواره‌های موجود در مدار زمین حدود هزار ماهواره بود، افزود: این تعداد امروز به سمت ۱۰۰ هزار ماهواره در حال حرکت است.

وی دسترسی سریع به داده‌های ماهواره‌ای را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این فناوری دانست و گفت: در حوزه دسترسی به داده و تصاویر، ابزار دیگری با سرعت ماهواره وجود ندارد؛ چراکه ماهواره می‌تواند در مدت چند دقیقه مناطق گسترده‌ای از شمال تا جنوب را تصویربرداری کند.

رئیس سازمان فضایی ایران همچنین با اشاره به توسعه ماهواره‌های کوچک گفت: امروز ماهواره‌هایی با وزن کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و افزایش تعداد ماهواره‌ها می‌تواند زمان دسترسی به تصاویر از سطح زمین را کاهش دهد.

سالاریه ادامه داد: شرکت‌های بزرگ دنیا در حوزه تصویربرداری، منظومه‌هایی با بیش از ۱۰۰ ماهواره ایجاد کرده‌اند و کشور‌های مختلف نیز در حال توسعه ماهواره‌های ارتباطی هستند.

رئیس سازمان فضایی ایران درباره همکاری با سازمان نقشه‌برداری کشور نیز گفت: محصولات ماهواره خیام در اختیار سازمان نقشه‌برداری قرار گرفته است و در آینده نیز محصولات ماهواره پارس۲ که قرار است به فضا پرتاب شود، در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.