به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان سربیشه گفت: پرونده خرید و حمل ۹۵۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال در شعبه اول بدوی تعزیرات شهرستان سربیشه رسیدگی شد.

غلامی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

وی گفت: شعبه همچنین با توجه به ارزش خودرو قاچاق، مبلغ یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی سربیشه افزود: ماموران نیروی انتظامی سربیشه هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه خودرو سواری، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.