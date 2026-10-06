به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، تسهیلگران بنیاد برکت در بررسی‌های میدانی ۹۵ طرح کسب‌وکار خرد و کارگاهی آسیب‌دیده را شناسایی کردند.

به گفته مجری طرح‌های بنیاد برکت در کردستان، تاکنون ۸۵ طرح به بانک‌های عامل معرفی و برای احیای فعالیت آنها ۱۲۰ میلیارد ریال تسهیلات کم‌بهره پرداخت شده است.

صاحبان این واحد‌ها می‌گویند حمایت‌های انجام‌شده، فرصت بازگشت به کار و تثبیت دوباره اشتغال را برای آنها فراهم کرده

روایت صاحبان کسب‌وکار از بازگشت امید و رونق به بازار‌های کوچک دیواندره حکایت دارد.