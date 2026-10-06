مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز استان خوزستان از کشف و توقیف بیش از ۱۵ تن برنج فاقد استاندارد که با عناوین جعلی چمپا فجر، عنبربو محلی و شیرازی در بازار عرضه می‌شد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی شیرالی با تاکید بر تشدید نظارت‌ها بر انبار‌ها و برخورد قاطع با متخلفانی که سلامت و اعتماد عمومی را هدف قرار داده‌اند، گفت: با رصد دقیق بازرسان و همکاری دستگاه قضایی، محموله‌های برنجی که با برچسب‌های دروغین محلی و شیرازی قصد فریب خریداران را داشتند، شناسایی و پیش از توزیع گسترده توقیف شدند.

وی افزود: اولویت اصلی، صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان و حمایت از برند‌های واقعی محصولات منطقه است؛ از این‌رو از شهروندان درخواست می‌شود محصولات کشاورزی را تنها از مراکز معتبر تهیه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را به جهاد کشاورزی اطلاع دهند.

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مدیر جهاد کشاورزی رامهرمز در پایان با تأکید بر استمرار این روند، بیان داشت: هماهنگی با شبکه قضایی و دستگاه‌های نظارتی برای پاکسازی بازار از کالا‌های غیراستاندارد با جدیت ادامه خواهد داشت تا امنیت غذایی شهروندان تضمین شود.

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شیرالی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، صیانت از سلامت مصرف‌کنندگان، حمایت از تولیدکنندگان و برند‌های واقعی محصولات منطقه و جلوگیری از عرضه کالا‌های غیراستاندارد در بازار اعلام شده است.