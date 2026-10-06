سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ پس از گذشت ۱۰ سال از آخرین سرشماری، از اول آبان با روش ترکیبی و با پایه ثبتی‌مبنا اجرا در آذربایجان غربی می‌شود.

آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از اول آبان در آذربایجان‌غربی

آغاز سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ از اول آبان در آذربایجان‌غربی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ پس از گذشت ۱۰ سال از آخرین سرشماری، از اول آبان با روش ترکیبی و با پایه ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود.

رضا علی‌نژاد افزود: سرشماری اینترنتی از مهرماه آغاز می‌شود و عملیات میدانی نیز از اول آبان‌ماه در استان انجام خواهد شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی ۲ هزار و ۸۲۷ حوزه شهری و روستایی در آذربایجان‌غربی گفت: از این تعداد، ۸۹۸ حوزه مربوط به شهرستان ارومیه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: ۱۰۴ نفر مأمور، اطلاعات بیش از ۵۵ هزار خانوار استان را جمع‌آوری خواهند کرد.

علی‌نژاد با بیان اینکه در این سرشماری بخش عمده اطلاعات از بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی استخراج می‌شود، افزود: عملیات میدانی به‌صورت محدود و مکمل انجام خواهد شد.

وی گفت: نتایج این سرشماری، مبنای تدوین اسناد بالادستی، آمایش سرزمین، برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و تصمیم‌گیری‌های برنامه‌ریزی کشور خواهد بود.