

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با حکم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری، انتخابات فدراسیون تکواندو که ۲۱ اردیبهشت امسال برگزار و به ریاست هادی ساعی منجر شده بود، ابطال شد.

پس از شکایت دو نفر از نامزد‌های انتخابات فدراسیون تکواندو از وزارت ورزش و جوانان به علت تخلف در فرآیند انتخابات و حضور هادی ساعی در آن صورت گرفت و شعبه ۴۵ نیز رأی به ابطال آن داد.

این حکم، به مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در شعب دیوان عدالت اداری است.