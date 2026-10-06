وزیر آموزش و پرورش با ادای احترام به پایداری مردم قهرمان خطه جنوب، جنایات رخ‌داده در لامرد و میناب را زخمی عمیق بر پیکره تاریخ دانست و بر ضرورت تبیین ابعاد این مظلومیت بی‌نظیر برای جامعه جهانی و نسل‌های آینده تاکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،علیرضا کاظمی در جریان سفر به استان فارس و حضور در شهرستان لامرد، ضمن ابراز همدردی با مردم دلاور این منطقه، به تبیین اهمیت تاریخی واقعه تجاوز به این خطه پرداخت.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه مردم لامرد به عنوان یکی از نخستین گروه‌های هدف در جریان تجاوزهای آمریکایی-صهیونیستی در جنگ رمضان، این واقعه را جنایتی دانست که از منظر ابعاد، اهداف و شدت عمل، در تاریخ بشریت کم‌نظیر است.

کاظمی با بیان اینکه این جنایات، سندی گویا از حقانیت و مظلومیت جمهوری اسلامی ایران در برابر هجمه‌های ناجوانمردانه است، خاطرنشان کرد: ما وظیفه داریم با بهره‌گیری از تمامی ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای، این وقایع تلخ و جانکاه را به درستی به جامعه و تاریخ معرفی کنیم تا این ستم تاریخی در غبار فراموشی پنهان نماند.