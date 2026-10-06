طرح‌های آتی ایران و فائو با اولویت مدیریت مصرف آب، بهبود کیفیت خاک و مقابله با آفات اجرا می‌شود.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل دفتر امور بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی از برنامه‌ریزی برای جهت‌دهی به طرح‌های مشترک آینده با سازمان فائو به سمت حل مسائل اساسی بخش کشاورزی خبر داد.

حسن مؤمنی با تأکید بر اینکه مدیریت مصرف آب و مقابله با کم‌آبی از اولویت‌های درجه‌یک کشاورزی کشور است، اظهار کرد: هدف نهایی این همکاری‌ها، ارائه راهکار‌های عملی و انتقال مستقیم دستاورد‌های تحقیقاتی به بهره‌برداران واقعی است.

وی همچنین با اشاره به پروژه مدیریت آفات و بیماری‌های خرما، خاطرنشان کرد: این طرح پس از طی مراحل تحقیقاتی، اکنون وارد مرحله عملیاتی و انتقال نتایج به نخلداران شده است تا با آموزش و ترویج مطلوب، بهره‌برداران بتوانند از دستاورد‌های علمی در مدیریت نخلستان‌ها استفاده کنند.