به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تیم سپاهان روز پنج‌شنبه ۱۶ مهر ماه میزبان فجرسپاسی شیراز است که حسین زمانی به همراه امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی و شاهین یزدانی داوران این دیدار هستند، حسین امیدی و احسان اکبری داوران VAR خواهند بود و حسن کامرانی‌فر نیز ناظر داوری است.

تیم ذوب‌آهن نیز روز پنج‌شنبه ۱۶ مهر مهمان نساجی مازندران است که موعود بنیادی‌فر داور این بازی است و وحید سیفی، علی‌اکبر نوری و میثم عباسپور وی را در این امر همراهی می‌کنند، محمدرضا تارخ و حامد سیری داوران VAR هستند و رضا عبدوس ناظر داوری است.