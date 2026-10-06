فردا خوی، میعادگاه عرفان و اخلاق، میزبان آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خوی، میعادگاه عرفان و اخلاق، میزبان آیین گشایش بارگاه شمس تبریزی خواهد بود، رویدادی که در پاسداشت نام و میراث یکی از ماندگارترین چهره‌های فرهنگ و عرفان ایران برگزار خواهد شد.

این آیین روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵ برابر با ۷ اکتبر ۲۰۲۶ در شهر خوی برگزار می‌شود، شهری که نام شمس تبریزی را در حافظه تاریخی و فرهنگی خود حفظ کرده و اکنون بارگاه او، فصل تازه‌ای از این روایت را آغاز می‌کند.