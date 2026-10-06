قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور گفت: بسته راهکار‌های اقامه نماز پس از پالایش نهایی، به رئیس‌جمهور تقدیم و به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.

سیداحمد زرهانی، قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه اجلاس سراسری نماز با اشاره به فرآیند استخراج راهکار‌های این رویداد اظهار داشت: بر اساس مقالات ارائه‌شده، سخنرانی‌ها و پیام‌های مقام معظم رهبری، کارگروهی از صاحب‌نظران در ستاد اقامه نماز تشکیل جلسه داده و پیشنهاد‌ها را پالایش می‌کند.

وی افزود: پالایش اولیه مقالات را مرکز تخصصی نماز انجام داده است و آنچه اکنون استخراج شده، عین همان محتوایی است که در آینده به رئیس‌جمهور تقدیم و از سوی ایشان به دستگاه‌های مسئول ابلاغ خواهد شد.

زرهانی توضیح داد: بخشی از این مجموعه به دانش‌آموزان مربوط است که به آموزش‌وپرورش، بخشی به دانشگاه‌ها که به وزارت علوم و بخشی نیز به حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های فرهنگی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما ابلاغ می‌شود.

وی با اشاره به تفاهم‌نامه‌های ستاد با دستگاه‌های مختلف گفت: این تفاهم‌نامه‌ها مبنای ارزیابی ماست؛ اهم نکات استخراج‌شده در تفاهم‌نامه درج می‌شود و سال آینده از هر دستگاه درباره میزان انجام ماموریت‌های محول‌شده گزارش‌خواهی می‌کنیم که این موضوع، نمره ارزیابی آن دستگاه خواهد بود.

قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به محوریت اجلاس امسال اظهار داشت: تاکنون ۳۳ دوره از این اجلاس برگزار شده و در ۳۲ دوره گذشته، مقام معظم رهبری و امام شهید (ره) به هر یک پیام داده‌اند. در این پیام‌ها راهکار‌ها و رهنمود‌هایی برای آموزش معارف نماز، به میدان آوردن پدران، مادران، معلمان و مدیران نظام، عمران و آبادانی مساجد، تربیت امام جماعت تراز و ایجاد مسجد تراز وجود دارد.

وی ادامه داد: ما دنبال تبدیل این رهنمود‌ها به عمل و تعریف تکالیف برای دستگاه‌ها بر اساس همین رهنمود‌ها هستیم تا تحولاتی در عرصه اقامه نماز در جامعه صورت گیرد.

زرهانی با بیان اینکه انسان‌ها به اندازه دانایی خود توانایی به دست می‌آورند، گفت: باید معرفت جامعه را ارتقا دهیم و زبانمان را روزآمد کنیم. سوپر سامانه «نماز من» در دسترس عموم است و در آن روی مسائل اساسی نماز با نسل نو کار می‌شود؛ از تصحیح حمد و سوره به کمک هوش مصنوعی گرفته تا برگزاری مسابقات و آموزش‌های مستقیم و غیرمستقیم.

وی درباره مقالات برگزیده اجلاس امسال خاطرنشان کرد: بیش از سی راهکار استخراج شده که هر یک به حوزه‌ای بازمی‌گردد؛ بخشی به آموزش‌وپرورش، بخشی به آموزش عالی، بخشی به نمایندگان ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها و بخشی به صداوسیما. این راهکار‌ها با دستاورد‌های میزگردها، پیام رهبری و سخنرانی‌ها تلفیق می‌شود تا به خروجی روشنی برسیم.

قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور با بیان اینکه با کمک محققان و مولفان، بالغ بر ۴۰۰ جلد کتاب از مقطع پیش‌دبستانی تا دانشگاه تالیف شده است، گفت: در مدارس و دانشگاه‌های مشهد دوره‌های آموزش معارف نماز برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال از حدود ۷ هزار و ۹۰۰ دستگاه در سطح شهرستان، استان و ملی به کمک سامانه «سجاده»، مشاهدات میدانی و دریافت گزارش ارزیابی به عمل آمد و از برترین‌ها تقدیر و تشویق می‌شود.

زرهانی با تأکید بر نقش همزمان دولت و مردم در ترویج نماز اظهار داشت: تمرکز ویژه ما بر پدران و مادران و به‌ویژه مادران است؛ چرا که در یکی از پژوهش‌ها از دانش‌آموزان پرسیدیم نماز را از کجا آموخته‌اید که پاسخ دادند «خانه» و وقتی پرسیدیم از پدر یا مادر، گفتند «از مادر».

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری بر آموزش معارف نماز به مادران از اولویت‌های ماست. در همه استان‌ها مشاوران امور خانواده و بانوان داریم و زنان فرهیخته و صالح پای کار هستند و تشکل‌های بانوان را وارد میدان می‌کنیم.

قائم‌مقام ستاد اقامه نماز کشور در پایان خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در این عرصه بخشی به دولت، بخشی به خانواده‌ها، بخشی به حوزه‌های فرهنگی و بخش خصوصی و بخشی نیز به رسانه ملی بازمی‌گردد که معتقدیم صداوسیما می‌تواند بیش از آنچه تاکنون انجام داده، در این حوزه حرکت کند.

گفتنی است؛ سی و سومین اجلاس سراسری نماز با محوریت «اقامه نماز در اندیشه و عمل رهبر شهید» در جوار حرم مطهر حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) برگزار شد.