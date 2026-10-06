کنگره بین‌المللی و میان دوره‌ای جراحان مغز و اعصاب و ستون فقرات ایران با شعار «سفر به سوی آینده جراحی مغز و اعصاب» امروز در تالار مرکزی رشت، گشایش یافت.

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به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس کنگره جراحان مغز و اعصاب کشور گفت: ۴۰۰ نفر از استادان، پژوهشگران و جراحان مغز و اعصاب ایران و کشور‌های تاجیکستان و ازبکستان در کنگره حضور دارند و جراحان مغز و اعصاب کشور افغانستان هم فردا به جمع متخصصان این کنگره ملحق خواهند شد.

دکتر شاهرخ یوسف زاده، هدف از برپایی این کنگره را ترسیم چشم‌انداز‌های نوین در جراحی مغز و اعصاب، رفع موانع فناوری، ارائه آخرین دستاورد‌ها و تجربه‌های ارزشمند و تقویت همکاری‌های علمی و پژوهشی عنوان کرد و افزود: ۱۶۰ مقاله از استادان، پژوهشگران و جراحان مغز و اعصاب داخل کشور به این کنگره ارسال شد که پس از داوری، حدود ۸۰ مقاله تخصصی به صورت شفاهی و بیش از ۷۰ مقاله هم به صورت پوستر ارائه می‌شود.

وی افزود: حوزه‌های تخصصی جراحی اعصاب شامل اعصاب محیطی، قاعده جمجمه، صرع و جراحی عملکرد، اعصاب کودکان، آموزش و پژوهش در جراحی اعصاب، تومور‌های مغزی و نوروانکولوژی، ضایعات عروقی مغز، جراحی درد، ستون فقرات، نوروتروما و جراحی کم تهاجی از جمله محور‌های علمی این کنگره است.

رئیس کنگره جراحان مغز و اعصاب کشور با بیان اینکه این کنگره با حضور برجسته‌ترین استادان، پژوهشگران و متخصصان حوزه مغز و اعصاب ایران تا پنجشنبه ۱۶ مهر در گیلان ادامه دارد، گفت: رشته جراحی مغز و اعصاب از سال ۱۳۸۹ در دانشگاه علوم پزشکی گیلان راه‌اندازی شد و حدود ۳۵ جراح مغز و اعصاب در استان فعالیت می‌کنند.

در حاشیه کنگره بین المللی و میان دوره‌ای جراحان مغز و اعصاب ایران، نمایشگاه تجهیزات پزشکی نیز دایر شد.

کنگره بین‌المللی جراحان مغز و اعصاب، نخستین‌بار سال ۱۳۷۶ با حضور پروفسور مجید سمیعی و ۲۰ نفر از جراحان بین‌المللی این رشته در زیباکنار رشت و در سال ۱۳۸۹ از سوی جراحان مغز و اعصاب گیلان در هتل رامسر، با حضور جراحان مغز و اعصاب داخلی و خارجی برگزار شد و امسال هم رشت پس از حدود ۴۰ سال، برای دومین بار میزبان این رویداد مهم است.