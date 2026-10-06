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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان: ۲۳۷ سرمایهگذار جدید در شهرکهای صنعتی اصفهان در نیمه نخست امسال جذب شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان از انعقاد قرارداد با ۲۳۷ متقاضی جدید سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این سرمایهگذاران در مجموع ۷۴ هکتار زمین صنعتی را برای اجرای طرحهای خود دریافت کردهاند.
محمدجواد بگی افزود: ورود این تعداد سرمایهگذار جدید در حوزههای صنعتی، کارگاهی و صنفی، نشاندهنده تداوم فعالیتهای تولیدی و استقبال بخش خصوصی از ظرفیتهای صنعتی استان است.
وی با اشاره به اینکه با وجود محدودیتهای اقتصادی و شرایط ناشی از تحریمها، روند سرمایهگذاری در شهرکها و نواحی صنعتی اصفهان ادامه داشته است، گفت: بیشترین میزان استقبال سرمایهگذاران از شهرک تخصصی جدید کیف، کفش و پوشاک بوده است، شهرکی که پس از سالها پیگیری فعالان این حوزه به بهرهبرداری رسید و اکنون به یکی از مقاصد سرمایهگذاری در بخش صنایع مرتبط تبدیل شده است.
بگی ادامه داد: ناحیه صنعتی زندهرود نیز با هدف استقرار صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی به بهرهبرداری رسیده و توسعه شهرکهای صنعتی بزرگ و رازی نیز در دستور کار قرار دارد که با استقبال سرمایهگذاران همراه شده است.
وی، تکمیل زیرساختها و تسهیل فرآیند واگذاری زمین را از اولویتهای شرکت شهرکهای صنعتی استان دانست و گفت: توسعه اراضی صنعتی باید همزمان با تأمین پایدار انرژی، بازچرخانی پسابهای صنعتی، راه اندازی شهرکهای تخصصی و حمایت از خوشههای کسبوکار دنبال شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان همچنین با اشاره به جایگاه این استان در جذب سرمایهگذاری صنعتی، گفت: این شرکت با حدود هفت هزار و ۵۰۰ واحد بهرهبردار و چهار هزار و ۵۰۰ طرح در دست اجرا، از نظر تعداد واحدها و طرحهای صنعتی، جایگاه نخست کشور را در اختیار دارد.
بگی با تأکید بر ضرورت کاهش موانع اداری پیش روی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان، افزود: تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و فراهم کردن زیرساختهای مورد نیاز، از مهمترین اقداماتی است که میتواند به توسعه فعالیتهای صنعتی و افزایش ظرفیت تولید در استان کمک کند.
استان اصفهان دارای ۸۰ شهرک صنعتی مصوب است که از این تعداد ۷۵ شهرک عملیاتی شده و در حال واگذاری زمین به متقاضیان هستند.
تاکنون حدود ۵۰ درصد شهرکهای صنعتی استان به ظرفیت نهایی خود رسیدهاند و بیش از ۱۷۰ هزار نفر در شهرکها و نواحی صنعتی مصوب و فعال اصفهان مشغول به کار هستند.