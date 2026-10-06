به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان از انعقاد قرارداد با ۲۳۷ متقاضی جدید سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این سرمایه‌گذاران در مجموع ۷۴ هکتار زمین صنعتی را برای اجرای طرح‌های خود دریافت کرده‌اند.

محمدجواد بگی افزود: ورود این تعداد سرمایه‌گذار جدید در حوزه‌های صنعتی، کارگاهی و صنفی، نشان‌دهنده تداوم فعالیت‌های تولیدی و استقبال بخش خصوصی از ظرفیت‌های صنعتی استان است.

وی با اشاره به اینکه با وجود محدودیت‌های اقتصادی و شرایط ناشی از تحریم‌ها، روند سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اصفهان ادامه داشته است، گفت: بیشترین میزان استقبال سرمایه‌گذاران از شهرک تخصصی جدید کیف، کفش و پوشاک بوده است، شهرکی که پس از سال‌ها پیگیری فعالان این حوزه به بهره‌برداری رسید و اکنون به یکی از مقاصد سرمایه‌گذاری در بخش صنایع مرتبط تبدیل شده است.

بگی ادامه داد: ناحیه صنعتی زنده‌رود نیز با هدف استقرار صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی به بهره‌برداری رسیده و توسعه شهرک‌های صنعتی بزرگ و رازی نیز در دستور کار قرار دارد که با استقبال سرمایه‌گذاران همراه شده است.

وی، تکمیل زیرساخت‌ها و تسهیل فرآیند واگذاری زمین را از اولویت‌های شرکت شهرک‌های صنعتی استان دانست و گفت: توسعه اراضی صنعتی باید همزمان با تأمین پایدار انرژی، بازچرخانی پساب‌های صنعتی، راه اندازی شهرک‌های تخصصی و حمایت از خوشه‌های کسب‌وکار دنبال شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان همچنین با اشاره به جایگاه این استان در جذب سرمایه‌گذاری صنعتی، گفت: این شرکت با حدود هفت هزار و ۵۰۰ واحد بهره‌بردار و چهار هزار و ۵۰۰ طرح در دست اجرا، از نظر تعداد واحد‌ها و طرح‌های صنعتی، جایگاه نخست کشور را در اختیار دارد.

بگی با تأکید بر ضرورت کاهش موانع اداری پیش روی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، افزود: تسهیل فرآیند‌های سرمایه‌گذاری و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند به توسعه فعالیت‌های صنعتی و افزایش ظرفیت تولید در استان کمک کند.

استان اصفهان دارای ۸۰ شهرک صنعتی مصوب است که از این تعداد ۷۵ شهرک عملیاتی شده و در حال واگذاری زمین به متقاضیان هستند.

تاکنون حدود ۵۰ درصد شهرک‌های صنعتی استان به ظرفیت نهایی خود رسیده‌اند و بیش از ۱۷۰ هزار نفر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب و فعال اصفهان مشغول به کار هستند.