شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی، ماپیم، با آغاز پویش کمک‌های بشردوستانه زمستانی به غزه، جمع‌آوری حدود یک میلیون و ۲۲۰ هزار دلار برای حمایت از فلسطینیان را هدف‌گذاری کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «محمد عظمی عبدالحمید» رئیس ماپیم گفت: با نزدیک شدن فصل زمستان و همزمانی آن با ماه رمضان، شرایط زندگی مردم غزه دشوارتر خواهد شد و نیاز به کمک‌های بشردوستانه افزایش می‌یابد.

وی افزود: این نهاد قصد دارد طی پنج ماه، تا آوریل یا مه سال آینده، این مبلغ را جمع‌آوری کند. کمک‌های جمع‌آوری‌شده برای تأمین مواد غذایی، پوشاک گرم، دارو، چادر و آب آشامیدنی اختصاص خواهد یافت.

در غزه، بسیاری از خانواده‌ها پس از ماه‌ها درگیری و آوارگی با کمبود سرپناه، مواد غذایی، آب آشامیدنی و خدمات درمانی روبه‌رو هستند و فرارسیدن فصل سرما، شرایط زندگی آوارگان و خانواده‌هایی را که در چادر‌ها یا ساختمان‌های آسیب‌دیده اسکان دارند، دشوارتر می‌کند.

ماپیم اعلام کرده است نخستین مرحله توزیع کمک‌ها تا پایان ماه جاری میلادی آغاز خواهد شد و مرحله بعدی در اواسط نوامبر انجام می‌شود. روند کمک‌رسانی نیز تا آوریل ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.

این نهاد برای رساندن کمک‌ها به مردم غزه، همکاری با شرکای محلی معتبر، سازمان‌های مردم‌نهاد فلسطینی و نهاد‌های بین‌المللی را دنبال می‌کند و استفاده از مسیر‌های مختلف انتقال کمک‌های بشردوستانه را نیز در دستور کار دارد.

ماپیم از مردم مالزی خواسته است با مشارکت در این پویش، به تأمین نیاز‌های اولیه مردم غزه در ماه‌های پیش رو کمک کنند.