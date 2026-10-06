به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای مازندران گفت: در نیمه نخست سال جاری یک‌هزار و ۹۴۹ متر دیوار حفاظتی در نقاط مختلف استان با هدف حفاظت از حریم رودخانه‌ها و کاهش خسارت ناشی از طغیان رودخانه‌ها احداث شد.

محمدطاهر بابازاده اظهار کرد: این عملیات در ۱۲ شهرستان انجام شد و بیشترین میزان احداث دیوار حفاظتی مربوط به شهرستان‌های عباس‌آباد، ساری، تنکابن، قائمشهر و آمل بوده است.

وی ادامه داد: در عباس‌آباد ۴۳۰ متر، ساری ۲۳۴ متر، تنکابن ۲۳۰ متر، قائمشهر ۲۰۰ متر و آمل ۱۵۰ متر دیوار حفاظتی احداث شد. مجموع عملکرد این پنج شهرستان یک‌هزار و ۲۴۴ متر است که حدود ۶۳.۸ درصد کل عملکرد استان در این بخش را شامل می‌شود.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای مازندران اظهار کرد: دیوار‌های حفاظتی در نقاطی اجرا می‌شوند که جریان رودخانه یا فرسایش کناره‌ها می‌تواند تهدیدی برای اراضی، راه‌ها، تأسیسات و سایر زیرساخت‌های پیرامونی ایجاد کند.

بابازاده با بیان اینکه حفاظت از کناره‌های رودخانه یکی از بخش‌های مهم مدیریت سیلاب است، افزود: ایجاد و تقویت این سازه‌ها می‌تواند از پیشروی جریان آب به سمت مناطق آسیب‌پذیر و تخریب کناره‌های رودخانه جلوگیری کرده و میزان خسارت احتمالی را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: اجرای دیوار حفاظتی باید بر اساس شرایط هیدرولیکی رودخانه، وضعیت بستر و حریم و میزان آسیب‌پذیری مناطق پیرامونی انجام شود و به همین دلیل، اولویت‌بندی نقاط برای اجرای این طرح‌ها اهمیت زیادی دارد.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای مازندران خاطرنشان کرد: احداث دیوار‌های حفاظتی در کنار لایروبی و بازگشایی مسیر رودخانه‌ها، مرمت سازه‌های آبی و سایر اقدامات پیشگیرانه، مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته برای افزایش آمادگی استان در برابر سیلاب تشکیل می‌دهد.