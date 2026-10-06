

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این اطلاعیه آمده است: به منظور ساماندهی و ارتقای سطح کیفی داوران، از این پس فعالیت داوران در حوزه‌های داوری سالنی و ساحلی به صورت تفکیک شده خواهد بود و داوران فعال در هر یک از حوزه‌ها، مجاز به قضاوت در حوزه دیگر نخواهند بود.

در ادامه این اطلاعیه تاکید شده است: هیات‌های استانی تا روز یکشنبه ۱۹ مهرماه فرصت دارند ضمن اطلاع رسانی به داوران ذی ربط، اسامی داوران فعال در حوزه سالنی و همچنین داورانی که تمایل به فعالیت انحصاری در حوزه داوری ساحلی دارند را به منظور بررسی و برنامه ریزی‌های لازم به کمیته داوران اعلام کنند.