معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان از راه‌اندازی ۳۶ پایگاه انتخاب رشته در استان خبر داد و گفت: خدمات مشاوره تحصیلی در این پایگاه‌ها با حضور مجرب‌ترین مشاوران و با تعرفه‌های مناسب ارائه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام مختار امیری کفت: انتخاب رشته بسیار مهم است و مقدمه سرنوشت و آینده دانش‌آموزان و خانواده‌ها و مقدمه شغل و تحصیلات آینده آنان محسوب می‌شود؛ بنابراین خانواده‌ها و دانش‌آموزان باید با دقت بررسی کنند. پیشنهاد می‌شود که به مجموعه آموزشی که با دقت انتخاب شده مراجعه کنند و از انتخاب رشته بعضاً غیرتخصصی خودداری کنند.

وی با اشاره به راه اندازی ۳۶ پایگاه انتخاب رشته در استان ادامه داد: تعرفه خدمات برای فرهنگیان، ایثارگران و کسانی که زیر پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند، ۵۰ درصد تخفیف دارد. تعرفه‌های این مراکز از بیشتر استان‌های کلان‌شهر نیز پایین‌تر است و خدمات با مناسب‌ترین شکل ممکن و با بهترین افراد ارائه می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: این پایگاه‌ها از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و بعدازظهر از ۱۶ تا ۲۰ فعال هستند. فعالیت پایگاه‌ها از دیروز آغاز شده و تا پنجشنبه این هفته ادامه دارد، بنابراین باید هر چه زودتر برای مشاوره اقدام شود و منتظر تمدید فعالیت این پایگاه‌ها نمانند.