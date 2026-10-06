

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، فرمانده نیروی انتظامی خراسان جنوبی در جشنواره سربازاستان گفت: مدیران و فرماندهان به وضعیت سربازان و ایجاد سازوکار مناسب برای تشویق نیرو‌های شایسته و حقوق و رفاه آنان توجه داشته باشند.

سردار حسن شجاعی نسب افزود: مدیران و فرماندهان هر مجموعه در برابر نیرو‌های زیرمجموعه خود مسئولند و باید عملکرد، تلاش و خدمات سربازان را به صورت عادلانه ارزیابی و از نیرو‌های شایسته قدردانی کنند.

وی گفت: مرخصی تشویقی و سایر مشوق‌ها باید بر اساس عملکرد واقعی، ازخودگذشتگی، توانمندی، ایثارگری، خدمت رسانی مناسب به مردم و اقدامات مؤثر عملیاتی به نیرو‌های شایسته اختصاص یابد و نباید فقط به شکل عمومی و بدون معیار مشخص توزیع شود.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی همچنین درباره بخشش اضافه خدمت سربازان افزود: در خصوص اضافه خدمت سنواتی، با توجه به میزان تلاش سرباز و رضایت خدمتی، امکان اعمال اختیار و بخشش وجود دارد؛ اما اضافه خدمت انضباطی که ناشی از غیبت یا تخلفات انضباطی است، قابل بخشش نیست.

سردار حسن شجاعی نسب با اشاره به سازوکار‌های نظارتی موجود افزود: اگر سرباز یا هر یک از نیرو‌ها با مشکلی مواجه باشند یا حقوق آنان رعایت نشود، مسیر‌های نظارتی برای پیگیری موضوع پیش بینی شده و مسئولان مربوطه آماده رسیدگی هستند.

وی همچنین بر استفاده از دیدگاه و پیشنهاد‌های سربازان تأکید کرد و گفت: سربازان به دلیل حضور موقت در مجموعه، می‌توانند نقاط قوت و ضعف سازمان را از زاویه‌ای متفاوت ببینند و ارائه ایده، پیشنهاد و راهکار‌های اصلاحی آنان می‌تواند در بهبود عملکرد مجموعه مؤثر باشد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تأمین امکانات مناسب برای سربازان به ویژه نیرو‌های مستقر در مناطق سخت و برجک‌های مرزی افزود: سربازی که در ارتفاعات، مناطق کوهستانی و پست‌های نگهبانی خدمت می‌کند باید از تجهیزات، پوشاک، وسایل گرمایشی و امکانات ایمن و مناسب برخوردار باشد.

سردار حسن شجاعی نسب گفت: برای تأمین گرمای ایمن در برجک‌ها، تقویت استحکام سازه‌ها، استفاده از عایق‌های مناسب و اجرای طرح‌های ایمن‌سازی هیچ محدودیتی وجود ندارد و نمونه‌های قابل اجرا باید بررسی و عملیاتی شود.

وی افزود: سرباز وطن و مدافع وطن باید از فضای مناسب، تجهیزات و لباس مناسب و تغذیه مطلوب برخوردار باشد تا بتواند وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهد و این موضوع از راهبرد‌ها و اصول مورد تأکید مجموعه است.