رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی گفت: جشن عاطفه‌ها یعنی اگر خود تشنه‌ای، آب را به تشنه‌تر واگذار کنی و این همان مفهوم عاطفه و همدلی است. در شرایط کنونی نیز باید این فرهنگ بیش از پیش تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سالار قاسمی در مراسم جشن عاطفه‌ها با اشاره به مفهوم عشق و همدلی افزود: عشق چیزی جز ظهور مهر نیست و جشن عاطفه‌ها نیز نمادی از همین مهر و همدلی است.

وی با اشاره به مضمون شعر «عشق یعنی تشنه‌ای، خود نیز اگر واگذاری آب را بر تشنه‌تر» گفت: جشن عاطفه‌ها یعنی اینکه اگر خود تشنه‌ای، آب را به تشنه‌تر واگذار کنی و این همان مفهوم عاطفه و همدلی است. در شرایط کنونی نیز باید این فرهنگ بیش از پیش تقویت شود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی افزود: کشوری موفق خواهد شد که میدان همدلی و عاطفه باشد و مرکز این میدان نیز مدرسه است.

جشن عاطفه‌ها از امروز، سه‌شنبه ۱۴ مهرماه، با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، همدلی و کمک به دانش‌آموزان نیازمند آغاز می‌شود و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

این پویش با مشارکت دانش‌آموزان، خانواده‌ها، فرهنگیان و نهاد‌های حمایتی برگزار می‌شود تا زمینه مشارکت هرچه بیشتر جامعه در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند فراهم شود.

جشن عاطفه‌ها که با مشارکت سازمان دانش‌آموزی کشور برگزار می‌شود، فرصتی برای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ نیکوکاری در میان دانش‌آموزان است. مدارس نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بستر‌های تربیتی، نقش مؤثری در ترویج این فرهنگ و جلب مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌ها دارند. این برنامه طی یک هفته در مدارس و مراکز مختلف برگزار خواهد شد.