رئیس پلیس فتا خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون مبلغی معادل ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال جرایم سایبری کشف، حساب‌های مجرمان مسدود شده و ۱۶۰ میلیارد ریال نیز به حساب مردم بازگشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حبیب‌الله بهمنی روز سه‌شنبه در نشست با رسانه‌های استان به مناسبت هفته «فراجا» در اهواز، اظهار کرد: شعار امسال هفته نیروی انتظامی «پلیس هوشمند، پلیس مقتدر؛ حافظ امنیت و نظم عمومی» است؛ بی‌تردید پلیس مجاهد و خدمتگزار با همراهی ملت همیشه در صحنه، ضامن تحقق ایران سرافراز خواهد بود.

وی با اشاره به گستردگی تهدیدات فضای مجازی، مقابله با این پدیده را نیازمند عزمی همگانی دانست و افزود: جرایم سایبری امروز تمام آحاد جامعه را به نوعی درگیر کرده است؛ به همین جهت برای مقابله با آن نمی‌توان تنها به برخوردهای سلبی اکتفا کرد.

سرهنگ بهمنی با تبیین تفاوت‌های امنیت فیزیکی و سایبری، تصریح کرد: برخلاف امنیت فیزیکی، در فضای مجازی نقش نخست پیشگیری بر عهده خود کاربران است؛ سواد رسانه‌ای کلید اصلی پیشگیری است و هیچ ارتباطی به مدارج علمی و یا پست و مقام مدیریتی ندارد بلکه به سطح آگاهی و شناخت فرد از تهدیدات این فضا بستگی دارد.

کلاهبرداری سایبری؛ از فروش‌های کاذب تا سوءاستفاده از کودکان

رئیس پلیس فتا خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده‌های شاخص اشاره کرد و گفت: استفاده ناصحیح از بستر شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خرید و فروش، بستر مناسبی برای مجرمان فراهم کرده است؛ به عنوان نمونه، پلیس فتا با پرونده‌های متعددی در خصوص کلاهبرداری‌های سایبری تحت عنوان فروش ویلچر در سایت‌های واسط نظیر «دیوار» مواجه بوده که در یک بازه زمانی بیش از ۳۵ مورد گزارش شده است.

وی همچنین به آسیب‌پذیری کودکان در بازی‌های آنلاین اشاره کرد و افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد شاهد هستیم کودکان به دلیل استفاده از کارت‌های بانکی والدین برای خریدهای درون‌برنامه‌ای یا درگیر شدن در چالش‌های بازی‌های رایانه‌ای، قربانی اهداف شوم مجرمان سایبری می‌شوند که نظارت خانواده‌ها در این زمینه ضروری است.

ضرورت بازنگری در قوانین و مجازات‌های سایبری

سرهنگ بهمنی در خصوص لزوم به‌روزرسانی قوانین کیفری حوزه سایبر، تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی افزایش جرایم این حوزه، نبودِ تناسب کافی میان جرم و مجازات است؛ انتظار می‌رود با تدوین و اعمال مجازات‌های سنگین‌تر و بازدارنده‌تر، مسیر برای فعالیت مجرمان ناامن‌تر شود.

وی همچنین با هشدار نسبت به پدیده «تخریب چهره‌ها» در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: برخی افراد با سوءاستفاده از عنوان «سوت‌زنی»، اقدام به نشر اکاذیب علیه مدیران و مسئولان می‌کنند؛ به طوری که حتی مدیرانی که به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، توسط افراد سودجو به حاشیه رانده می‌شوند که این اقدامات می‌تواند امنیت روانی جامعه و دستگاه‌های اجرایی را با چالش مواجه کند.

ارتقای سواد رسانه‌ای مهم‌ترین راهبرد پیشگیری از جرایم سایبری است

رئیس پلیس فتا استان خوزستان با تاکید بر ضرورت ارتقای آگاهی‌های عمومی در فضای مجازی، گفت: پیشگیری از جرایم سایبری تنها با افزایش سطح سواد رسانه‌ای آحاد جامعه امکان‌پذیر است و این امر ارتباط مستقیمی با سطح تحصیلات یا جایگاه اجتماعی افراد دارد.

باج‌گیری در پوشش مطالبه‌گری خیانت به اعتماد عمومی است

رئیس پلیس فتا خوزستان با تاکید بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه برای مقابله با جرایم سایبری، تصریح کرد: فضای مطالبه‌گری و دادخواهی در فضای مجازی نباید به بستری برای باج‌گیری تبدیل شود و مدیرانی که برای حفظ جایگاه خود به افراد سودجو باج می‌دهند، در واقع به کشور و اعتماد عمومی خیانت می‌کنند.

وی با اشاره به آخرین وضعیت جرایم سایبری در استان خوزستان گفت: بیش از ۸۵ درصد از جرایم ثبت شده در فضای مجازی دارای ماهیت اقتصادی هستند.

شگردهای نوین کلاهبرداری؛ از ابلاغیه‌های جعلی تا سوءاستفاده از هوش مصنوعی

سرهنگ بهمئی با بیان اینکه بیشترین آسیب‌ها در استان مربوط به استفاده از برنامه‌های مخرب است، خاطرنشان کرد: مجرمان سایبری با طراحی برنامه‌های جعلی تحت عناوین فریبنده نظیر «عکس یادگاری»، «پی‌دی‌اف» و «ابلاغیه‌های قضایی» اقدام به سرقت اطلاعات کاربران می‌کنند.

وی ادامه داد: برخی از این اپلیکیشن‌های مخرب، دسترسی کامل به اطلاعات بانکی افراد دارند و در بزنگاه‌های مالی نظیر زمان واریز حقوق، اقدام به تخلیه حساب شهروندان می‌کنند.

رئیس پلیس فتا خوزستان بیان کرد: کلاهبرداری از طریق دریافت بیعانه توسط فروشندگان جعلی در پلتفرم‌های واسط نظیر «دیوار» و «شیپور» نیز کماکان یکی از پرشمارترین عناوین پرونده‌های تشکیل شده در پلیس فتا را به خود اختصاص داده است.

وی همچنین با هشدار نسبت به ورود هوش مصنوعی به حوزه جرایم سایبری تاکید کرد: ساخت عکس‌های جعلی (دیپ‌فیک) با سوءاستفاده از تصاویر پروفایل شهروندان، از دیگر آسیب‌های نوظهور است که می‌طلبد مردم با هوشیاری بیشتری نسبت به مدیریت حریم خصوصی خود در شبکه‌های اجتماعی اقدام کنند.

لزوم ارتقای سواد رسانه‌ای و استفاده از احراز هویت ۲ مرحله‌ای

سرهنگ بهمئی با بیان اینکه روند جرایم سایبری در صورت فقدان آگاهی و سواد رسانه‌ای همچنان افزایشی خواهد بود، اظهار کرد: فعال‌سازی «احراز هویت ۲ مرحله‌ای» در تمامی شبکه‌های اجتماعی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز و پیشگیری از جرایم، امری ضروری و الزامی است.

وی ضمن توصیه به استفاده از قابلیت «خرید امن» در پلتفرم‌هایی نظیر دیوار، بر ضرورت بهره‌گیری از دانش «اوسینت» (استفاده اطلاعاتی از منابع آشکار) توسط نهادهای نظارتی و مردم تاکید کرد و افزود: پلیس فتا با رصد دقیق فضای مجازی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی که امنیت روانی و اقتصادی جامعه را هدف قرار دهد، بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

راه‌های ارتباطی با پلیس فتا

رئیس پلیس فتا خوزستان از شهروندان خواست در صورت مواجهه با هرگونه جرم سایبری، مراتب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

هفته فرجا از روز جمعه دهم دی‌ماه با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» آغاز شد و تا ۱۹ مهرماه ادامه دارد.

روز جمعه با عنوان «پلیس ولایت‌مدار، جامعه ایمانی، حفظ ارزش‌های اسلامی»، روز شنبه با عنوان «پلیس مجاهد، ملت برخاسته، امنیت پایدار»، روز یکشنبه با عنوان «پلیس خدمتگزار، خدمت نوین و سرعت عمل»، روز دوشنبه با عنوان «پلیس ایثارگر، فداکاری و امانتداری»، روز سه‌شنبه با عنوان «پلیس مقتدر، رافت و مهربانی و مردم‌داری»، روز چهارشنبه با عنوان «پلیس انقلابی، امنیت اجتماعی، ایران سربلند» و روز پنجشنبه با عنوان «پلیس جان‌فدا، سرباز فداکار، ایثار و شهادت» نامگذاری شده است.