۶ سؤال ملی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزیران امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه و علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه علنی امروز اعلام وصول شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سمیه رفیعی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز مجلس که به‌صورت مجازی در حال برگزاری است، اعلام وصول ۶ فقره سؤال ملی نمایندگان از وزیران دولت را قرائت کرد.

سؤال‌های اعلام وصول‌شده به شرح زیر است:

سوال ملی مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب، از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص تبصره یک قانون بودجه سال جاری.

سوال ملی محمد معتمدی‌زاده، نماینده مردم سیرجان و بردسیر و تعدادی دیگر از نمایندگان، از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره چگونگی عملکرد مالی، اقتصادی و سیاسی در بدنه و هیات‌مدیره شرکت‌های صنعتی معدنی.

سوال ملی علی شیرین‌زاد، نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس و تعدادی دیگر از نمایندگان، از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره چگونگی اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.

سوال ملی علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس و تعدادی دیگر از نمایندگان، از وزیر امور خارجه درباره چگونگی اقدامات وزارت امور خارجه در جهت اجرای ماده ۱۰۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت.

سوال ملی محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم جهرم و خفر، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره چگونگی واگذاری اراضی مازاد جهت اجرای برنامه‌های تولید مسکن دولت.

سوال ملی محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده مردم جهرم و خفر، از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم انجام تعهدات وزیر اقتصاد به کمیسیون عمران در اجرای صحیح قانون جهش تولید مسکن.