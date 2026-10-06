شست صمیمانه کارآفرینان و فعالان اقتصادی کشور با پلیس امنیت اقتصادی فراجا، پیش از ظهر امروز با حضور سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، برگزار شد.

سردار رادان در این نشست خطاب به فعالان اقتصادی اظهار کرد: خودم و سازمان انتظامی را متعهد به حمایت از شما عزیزان و فعالان اقتصادی می‌دانم؛ دغدغه حمایت از شما بر مبنی بر این باور دارم که اگر چرخ فعالیت شما عزیزان بچرخد، چرخ امنیت نیز به خوبی می‌چرخد؛ ما را پشتیبان و حامی خود بدانید.

فرمانده کل انتظامی بیان کرد: دشمن امنیت و اقتصاد را هدف گرفته است؛ نیرو‌های مسلح که همان افسران جنگ سخن و امنیت هستند، درس عبرت خوبی به دشمن داده‌اند و شما عزیزان و فعالان اقتصادی که افسران جنگ اقتصادی هستید نیز در این شرایط، جانانه در میدان مأموریت حوزه اقتصاد بوده و هستید.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه در تمام این ایام، مردم و ملت مبعوث در میدان و پای کار بودند، ادامه داد: امروز همه ما در یک جبهه هستیم و آن جبهه «امنیت» است؛ ما در جبهه امنیت انتظامی و نظامی و شما عزیزان در جبهه امنیت اقتصادی هستید و حتماً باید دست به دست دهیم و یکدل و همراه باشیم.

سردار رادان بیان کرد: ما در جنگ آموخته‌ایم که چگونه در شرایط سخت، مأموریت‌هایمان را بهتر از وضع عادی پیش ببریم؛ در شرایط جنگی قطعاً ساز و کار فعالیت فعالان اقتصادی باید تسهیل و تسریع شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش با گریزی بر اهمیت پرداختن به «نظام مسائل» مطرح کرد: در وضع و حالت عادی، هر مسئله، مسئله است، اما در شرایط خاص باید بر مسائل پیش برنده و اولویت‌دار در بازه زمانی کوتاه تمرکز کرد.

فرمانده کل انتظامی اشاره کرد: در حوزه امنیت انتظامی - عملیاتی و امنیت اقتصادی، گروهی هستند که وطن‌فروش هستند؛ کسانی که در این شرایط که در جنگ اقتصادی هستیم، احتکار می‌کنند حتماً و قطعاً «وطن‌فروش» و «دزد امنیت اقتصادی» هستند. نباید اجازه دهیم برای این افراد که ناامن‌کنندگان امنیت اقتصادی هستند، امن باشد.

وی تأکید کرد: در مسیر حمایت از شما عزیزان و فعالان و دلسوزان اقتصادی از هیچ پشتیبانی دریغ نخواهم کرد.

گفتنی است، در این نشست صمیمانه چند ساعته، تعدادی از فعالان اقتصادی به بیان مشکلات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

رونمایی از تألیفات علمی و پژوهشی پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دیگر بخش‌های این نشست صمیمانه بود.