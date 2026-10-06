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فرمانده کل انتظامی کشور در نشست صمیمانه با کارآفرینان و فعالان اقتصادی گفت: شما عزیزان افسران و سنگربانان جنگ اقتصادی هستید و ما خود را موظف به حمایت از شما میدانیم.
سردار رادان در این نشست خطاب به فعالان اقتصادی اظهار کرد: خودم و سازمان انتظامی را متعهد به حمایت از شما عزیزان و فعالان اقتصادی میدانم؛ دغدغه حمایت از شما بر مبنی بر این باور دارم که اگر چرخ فعالیت شما عزیزان بچرخد، چرخ امنیت نیز به خوبی میچرخد؛ ما را پشتیبان و حامی خود بدانید.
فرمانده کل انتظامی بیان کرد: دشمن امنیت و اقتصاد را هدف گرفته است؛ نیروهای مسلح که همان افسران جنگ سخن و امنیت هستند، درس عبرت خوبی به دشمن دادهاند و شما عزیزان و فعالان اقتصادی که افسران جنگ اقتصادی هستید نیز در این شرایط، جانانه در میدان مأموریت حوزه اقتصاد بوده و هستید.
این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه در تمام این ایام، مردم و ملت مبعوث در میدان و پای کار بودند، ادامه داد: امروز همه ما در یک جبهه هستیم و آن جبهه «امنیت» است؛ ما در جبهه امنیت انتظامی و نظامی و شما عزیزان در جبهه امنیت اقتصادی هستید و حتماً باید دست به دست دهیم و یکدل و همراه باشیم.
سردار رادان بیان کرد: ما در جنگ آموختهایم که چگونه در شرایط سخت، مأموریتهایمان را بهتر از وضع عادی پیش ببریم؛ در شرایط جنگی قطعاً ساز و کار فعالیت فعالان اقتصادی باید تسهیل و تسریع شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با گریزی بر اهمیت پرداختن به «نظام مسائل» مطرح کرد: در وضع و حالت عادی، هر مسئله، مسئله است، اما در شرایط خاص باید بر مسائل پیش برنده و اولویتدار در بازه زمانی کوتاه تمرکز کرد.
فرمانده کل انتظامی اشاره کرد: در حوزه امنیت انتظامی - عملیاتی و امنیت اقتصادی، گروهی هستند که وطنفروش هستند؛ کسانی که در این شرایط که در جنگ اقتصادی هستیم، احتکار میکنند حتماً و قطعاً «وطنفروش» و «دزد امنیت اقتصادی» هستند. نباید اجازه دهیم برای این افراد که ناامنکنندگان امنیت اقتصادی هستند، امن باشد.
وی تأکید کرد: در مسیر حمایت از شما عزیزان و فعالان و دلسوزان اقتصادی از هیچ پشتیبانی دریغ نخواهم کرد.
گفتنی است، در این نشست صمیمانه چند ساعته، تعدادی از فعالان اقتصادی به بیان مشکلات و دیدگاههای خود پرداختند.
رونمایی از تألیفات علمی و پژوهشی پلیس امنیت اقتصادی فراجا از دیگر بخشهای این نشست صمیمانه بود.