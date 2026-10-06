به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، باغانی گفت: در راستای حفاظت از پوشش گیاهی، حفظ ظرفیت مراتع و صیانت از زیستگاه‌های حیات وحش، گشت و کنترل مشترک یگان حفاظت محیط زیست، یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سملقان و نیروی انتظامی، با حکم ریاست دادگاه بخش، در محدوده مراتع قشلاقی منطقه حفاظت‌شده قرخود انجام شد.

در جریان این گشت و پایش، با تعدادی از دامداران که پیش از موعد مقرر نسبت به گسیل دام به مراتع قشلاقی اقدام کرده بودند، برخورد و نسبت به خروج دام‌ها از منطقه اقدام شد.

بر اساس ضوابط و برنامه زمان‌بندی تعیین شده، ۱۵ آذر ماه به‌عنوان تاریخ مجاز ورود دام به مراتع قشلاقی منطقه حفاظت‌شده قرخود تعیین شده و ورود دام پیش از این تاریخ ممنوع است.