به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا، در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا گفت: عملکرد و اقدامات کارکنان انتظامی نشان می‌دهد اهدافی که در سال گذشته تعیین شده بود، به خوبی محقق شده است.

وی افزود: امروز شاهد بهترین وضعیت نسبت به سال گذشته هستیم و بالاترین امتیازی که مردم به عملکرد پلیس راهور داده‌اند، نشان‌دهنده نتیجه تلاش‌های شماست. همچنین ارزیابی سازمان انتظامی از عملکرد پلیس راهور نیز بالا بوده و این موضوع بیانگر کارنامه مطلوب این مجموعه است.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با اشاره به اهمیت رضایت مردم تصریح کرد: رضایت مردم از عملکرد پلیس، نتیجه خدمت بی‌منت و تلاش شبانه‌روزی کارکنان است و این خدمات باید با همین روحیه ادامه پیدا کند.

سردار رضایی خطاب به کارکنان پلیس راهور گفت: شما در شرایط سخت جوی، از سرمای حدود ۳۰ درجه زیر صفر تا گرمای بالای ۵۰ درجه و هوای شرجی جنوب کشور، در خیابان‌ها و جاده‌ها حضور دارید و برای نظم و امنیت مردم تلاش می‌کنید.

وی ادامه داد: برگزاری این نشست و جشنواره‌ها فرصتی برای تقدیر از رانندگان درستکار، افرادی که نظم و انضباط را رعایت می‌کنند و همچنین کارکنان فداکار پلیس است؛ افرادی که با اقدامات خود به مردم خدمت می‌کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با اشاره به شرایط کشور از خردادماه سال گذشته و جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: در ۲۳ خرداد پارسال کشور وارد وضعیت جنگی شد و دشمن پس از سال‌ها جنگ نیابتی، به صورت مستقیم وارد میدان شد.

وی با اشاره به سابقه فشار‌ها و اقدامات دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران افزود: از ابتدای انقلاب تاکنون، کشور با انواع تهدیدها، از جنگ و ناامنی گرفته تا جنگ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مواجه بوده است، اما ملت ایران همواره در برابر این فشار‌ها ایستادگی کرده است.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با اشاره به حوادث و ناآرامی‌های سال‌های مختلف تصریح کرد: از درگیری‌ها و ناامنی‌های مناطق مختلف کشور در سال‌های پس از انقلاب تا ترور‌های دهه ۶۰، فتنه ۸۸، حوادث سال ۱۴۰۱ و جنگ ۱۲ روزه، دشمن تلاش کرده است امنیت و ثبات کشور را خدشه‌دار کند.

رضایی با بیان اینکه دشمن در محاسبات خود ظرفیت‌های جمهوری اسلامی ایران را به‌درستی ارزیابی نکرده بود، گفت: آنان تصور می‌کردند می‌توانند در مدت کوتاهی به اهداف خود برسند، اما مقاومت مردم و نیرو‌های مسلح، محاسبات دشمن را تغییر داد.

وی افزود: دشمن در نهایت با مقاومت ملت ایران و اقدامات نیرو‌های مسلح مواجه شد و نتوانست به اهدافی که برای خود پیش‌بینی کرده بود، دست پیدا کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با اشاره به نقش دستگاه‌های مختلف در مقابله با تهدیدات تصریح کرد: در این شرایط، سازمان انتظامی و شهدای آن نیز نقش ویژه‌ای داشتند و نیرو‌های انتظامی در کنار سایر دستگاه‌ها برای حفظ امنیت و آرامش مردم تلاش کردند.

رضایی با گرامیداشت شهدای انتظامی ادامه داد: شهدای سازمان انتظامی در حوادث مختلف برای دفاع از امنیت مردم و کشور جان خود را تقدیم کردند و جایگاه ویژه‌ای در این عرصه دارند.

وی با اشاره به اقدامات پلیس راهور در شرایط بحرانی تصریح کرد: خدمت‌رسانی به مردم در شرایط دشوار، بخشی از مأموریت پلیس است و کارکنان راهور نشان داده‌اند که در حوادث و بحران‌ها نیز وظیفه خود را با جدیت دنبال می‌کنند.

جانشین فرمانده کل انتظامی فراجا با قدردانی از کارکنان پلیس راهور گفت: تلاش‌های شما در طول سال، خدمت بی‌منت به مردم و اجرای طرح‌های جدید، شایسته تقدیر است و امیدواریم این مسیر با قوت بیشتری ادامه پیدا کند.