برپایی نمایشگاه «طرح اسوه» پایگاههای مقاومت بسیج در لنده
نمایشگاه «طرح اسوه» با هدف معرفی دستاوردها و عملکرد یکساله پایگاههای مقاومت بسیج در محل اجتماع شبانه مردم لنده برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در نمایشگاه «طرح اسوه» بخشی از فعالیتها و دستاوردهای پایگاههای مقاومت بسیج در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، جهادی، ورزشی و خدماترسانی به نمایش گذاشته شده است.
معاون هماهنگکننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از این نمایشگاه گفت: پایگاههای «طرح اسوه» در شهرستانهای مختلف استان با هدف معرفی عملکرد و خدمات یکساله بسیجیان برپا شدهاند.
سرهنگ پاسدار زریر فرضیزاده افزود: آموزش، فعالیتهای جهادی، برنامههای فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و حضور در میان مردم از مهمترین محورهای فعالیت پایگاههای مقاومت بسیج لنده است.
وی با تقدیر از فعالیت پایگاههای برتر شهرستان ابراز امیدواری کرد همه پایگاههای مقاومت بسیج لنده در آینده در زمره پایگاههای اسوه قرار گیرند.