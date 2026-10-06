به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در نمایشگاه «طرح اسوه» بخشی از فعالیت‌ها و دستاورد‌های پایگاه‌های مقاومت بسیج در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، جهادی، ورزشی و خدمات‌رسانی به نمایش گذاشته شده است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد در بازدید از این نمایشگاه گفت: پایگاه‌های «طرح اسوه» در شهرستان‌های مختلف استان با هدف معرفی عملکرد و خدمات یک‌ساله بسیجیان برپا شده‌اند.

سرهنگ پاسدار زریر فرضی‌زاده افزود: آموزش، فعالیت‌های جهادی، برنامه‌های فرهنگی، ورزشی و اجتماعی و حضور در میان مردم از مهم‌ترین محور‌های فعالیت پایگاه‌های مقاومت بسیج لنده است.