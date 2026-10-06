به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، پاسگاه محیط‌بانی «تنگه تاریک» در منطقه حفاظت‌شده «کولگ» استان ایلام، صبح امروز سه‌شنبه ۱۴ مهر با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، به بهره‌برداری رسید.

این پاسگاه از مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان ایلام است که با زیربنای ۲۸۶ مترمربع و اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال احداث شده و با هدف تقویت حضور محیط‌بانان، پایش مستمر زیست‌بوم و ارتقای حفاظت از حیات وحش در نوار مرزی فعالیت خواهد کرد.

انصاری در مراسم افتتاح این پاسگاه، همکاری و هماهنگی با نیرو‌های مرزی را در ارتقای امنیت مناطق حفاظت‌شده مؤثر دانست و گفت: همکاری نزدیک میان محیط‌بانان و نیرو‌های مرزی، پایش و نظارت بر مناطق را تسهیل و از فعالیت‌های آسیب‌زا علیه حیات وحش جلوگیری می‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در جمع خبرنگاران، بر تقویت دیپلماسی محیط زیستی با کشور‌های همسایه، به‌ویژه عراق، برای مقابله با پدیده فرامرزی گرد و غبار تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش کانون‌های گرد و غبار در کشور‌های همسایه اظهار کرد: ایران به دنبال تقویت دیپلماسی محیط زیستی با عراق است و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه‌ای در این زمینه در دستور کار قرار دارد تا با همکاری کشور‌های منطقه، راهکار‌های مقابله با گرد و غبار اجرایی شود.

انصاری همچنین استان ایلام را دارای ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه تنوع زیستی جانوری و گیاهی دانست و بر اجرای طرح‌های نمونه برای حفاظت از جنگل‌های زاگرس و مدیریت مناطق حفاظت‌شده با رویکرد علمی تأکید کرد.

منطقه حفاظت‌شده کولگ به دلیل قرار گرفتن در نوار مرزی و برخورداری از تنوع زیستی، از مناطق مهم استان ایلام به شمار می‌رود و بهره‌برداری از پاسگاه تنگه تاریک، زمینه حضور مستمر محیط‌بانان و تقویت پایش و حفاظت از این منطقه را فراهم می‌کند.