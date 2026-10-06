پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران از جمعبندی برای انتقال دستفروشان بازار پروانه به پارکینگ حافظ خبر داد و گفت: این جابهجایی با هدف تأمین ایمنی و فراهم کردن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت این افراد انجام میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجتبی اقوامیپناه با اشاره به مسائل مطرحشده درباره ایمنی بازار پروانه در اراضی عباسآباد اظهار کرد: با توجه به مباحثی که در رابطه با ایمنی بازار پروانه مطرح شده بود، جلساتی را با نمایندگان این مجموعه برگزار کردیم و موضوع جابهجایی دستفروشان این بازار با نظر و همراهی نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در نهایت جمعبندیهای لازم انجام شد و مقرر شد دستفروشان بازار پروانه به پارکینگ حافظ منتقل شوند و فعالیت و کسبوکار خود را در محل جدید ادامه دهند.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با بیان اینکه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر در بازار پروانه فعالیت دارند، گفت: این افراد عمدتاً در حوزه صنایع خلاق، صنایعدستی و محصولات مرتبط با میراث فرهنگی فعالیت میکنند و محصولات مختلفی را عرضه میکنند. تلاش ما این است که با یک سازوکار جدید زمینه ادامه فعالیت این افراد و تأمین معیشت آنها به بهترین شکل فراهم شود.
اقوامیپناه درباره پیشبینیهای انجامشده برای استقرار دستفروشان بازار پروانه در پارکینگ حافظ نیز توضیح داد: در پارکینگ حافظ برای این افراد جایگاه مشخصی در نظر گرفته شده و موضوعاتی از جمله جانمایی، قوسبندی و خطکشی فضاها و همچنین دسترسی به سرویسهای بهداشتی مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از نظر دسترسی نیز شرایط مناسبی در این محل وجود دارد و دو سرویس بهداشتی در فاصله کمتر از ۱۰۰ متر از محل استقرار پیشبینیشده قرار دارد. همچنین روزهای جمعه که مجموعه خلوتتر است، ظرفیت مناسبی برای فعالیت این افراد وجود دارد و تلاش میکنیم بهگونهای عمل شود که مزاحمتی برای اطرافیان ایجاد نشود.
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران با اشاره به روند اجرایی این جابهجایی گفت: این موضوع در دستور کار قرار دارد و تلاش میکنیم در سریعترین زمان ممکن فرآیند انتقال دستفروشان بازار پروانه انجام شود.
اقوامیپناه در ادامه با تأکید بر رویکرد حمایتی شهرداری تهران نسبت به فعالان این حوزه تصریح کرد: سیاست شهرداری تهران حمایت از این عزیزان است و بهدنبال این هستیم که شرایطی فراهم شود تا اقتصاد و معیشت آنها به بهترین شکل ادامه پیدا کند، اما محل فعالیت نیز باید از امکانات و الزامات لازم برخوردار باشد و از نظر ایمنی و شرایط حضور مردم مناسب باشد.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که ضمن حمایت از کاسبان و شاغلان بازار پروانه، شرایطی ایمن و مناسب برای ادامه فعالیت آنها فراهم شود و این جابهجایی در چارچوب ساماندهی فعالیتهای آنان انجام گیرد.