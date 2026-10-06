بمناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک در جامعه، طرح آموزش عملی قوانین راهنمایی و رانندگی با حضور دانش‌آموزان در پارک ترافیک شهرستان قائم‌شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در این طرح که با هدف نهادینه‌سازی فرهنگ نظم و انضباط اجتماعی از سنین پایه اجرا شد، دانش‌آموزان با حضور در پارک ترافیک و هدایت وسایل نقلیه کوچک، مفاهیمِ کاربردی همچون رعایتِ حق‌تقدم، مفاهیم چراغ‌های راهنمایی و استفاده از کلاه ایمنی را به‌صورت عملی و در محیطی شبیه‌سازی شده فرا گرفتند.



سرهنگ رضوی رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و راه رانندگی مازندران در حاشیه این مراسم با تأکید بر اهمیت آموزش‌های عملی گفت: امروز اینجا گرد هم آمدیم تا استفاده از کلاه ایمنی و اصول صحیح تردد در معابر را به آینده‌سازان این سرزمین بیاموزیم.

وی با اشاره به اینکه این دانش‌آموزان گروه هدفِ راهبردیِ پلیس هستند، تصریح کرد: اهمیتِ این گروه آموزشی برای ما دوچندان است؛ چرا که با سرمایه‌گذاریِ آموزشی بر روی این نسل، نه‌تنها فرهنگ صحیح ترافیک را در آنها نهادینه می‌کنیم، بلکه با تبدیلِ آنان به سفیرانِ قانون، شاهدِ انتقالِ این فرهنگ به کانونِ خانواده‌ها و جامعه خواهیم بود.