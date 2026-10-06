استاندار خراسان رضوی گفت: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی، دروازه ورود به آسیای میانه و چین است و باید از ظرفیت‌های موجود برای توسعه همکاری‌های اقتصادی استفاده کرد.

لزوم توسعه همکاری‌های خراسان رضوی و گوانگجوی چین در حوزه فناوری، انرژی و حمل‌ونقل

لزوم توسعه همکاری‌های خراسان رضوی و گوانگجوی چین در حوزه فناوری، انرژی و حمل‌ونقل

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری امروز در دیدار با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانگجو چین در مشهد افزود: سفر هیئت اقتصادی خراسان رضوی به چین، نقطه آغاز خوبی برای توسعه همکاری‌ها بود و در فاصله یک ماه پس از این سفر، بخش قابل توجهی از مذاکرات به مرحله اجرا و قرارداد رسیده است. وی ادامه داد: روز گذشته نیز قرارداد خوبی برای آغاز همکاری در حوزه انرژی‌های بادی و خورشیدی میان مجموعه فولادی استان و یک شرکت چینی در تهران به امضا رسید که اجرای آن به‌زودی آغاز می‌شود. استاندار خراسان رضوی گفت: همکاری در حوزه تاکسی، اتوبوس و مترو نیز از دیگر محور‌های مهم مذاکرات با طرف چینی است و جلسات عملیاتی و اجرایی این طرح‌ها برگزار شده است. مظفری با اشاره به ظرفیت اقتصادی چین افزود: چین یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در شرق و جهان است و خراسان رضوی باید با توجه به جایگاه خود به عنوان دروازه ورود به آسیای میانه و شرق، از این فرصت برای توسعه استان و پشتیبانی اقتصادی از کشور استفاده کند.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در گوانگجو چین نیز در این دیدار از پیگیری توسعه همکاری‌های اقتصادی و فناورانه میان خراسان رضوی و گوانگجو خبر داد.

سعید حریری گفت: در سفر اخیر مسئولان خراسان رضوی به جنوب چین و حضور در نمایشگاه سرمایه‌گذاری، ظرفیت‌های مختلف برای همکاری میان دو طرف بررسی و زمینه‌های مشترک شناسایی شد.

وی افزود: در دیدار‌های انجام شده با استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد و معاون بین‌الملل آستان قدس رضوی، موضوعات مختلفی از جمله فناوری‌های نوین، انرژی‌های تجدیدپذیر، خودرو‌های برقی و واگن‌های مترو مورد بررسی قرار گرفت.

سرکنسول ایران در گوانگجو ادامه داد: یکی از برنامه‌های مورد پیگیری، ایجاد یک کارگروه تخصصی با مشارکت دانشکده‌های اقتصاد و دانشگاه فردوسی مشهد است تا میان صاحبان صنایع، تجار و مراکز دانشگاهی ارتباط بیشتری ایجاد شود.

حریری گفت: هدف از این همکاری‌ها، شناسایی و رفع دغدغه‌های تخصصی فعالان اقتصادی و حرکت از ارتباطات سنتی به سمت همکاری‌های حرفه‌ای‌تر و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود است