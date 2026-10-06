به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهرستان نقده دارای ۷۰۰ هکتار باغ انگور است که پیش بینی می‌شود ۱۰ هزار تن انگور برداشت شود.

کریم ابراهیم زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نقده از آغاز برداشت انگور از باغات ۷۰۰ هکتاری شهرستان خبر داد و افزود: باغات شهرستان بصورت ایستاده مدرن و خوابیده سنتی بوده و ارقام کاشته شده تجاری قرمز بی دانه و سفید بی دانه و رقم جدید مندراب می‌باشد.

شهرستان نقده رتبه پنجم تولید انگور در سطح آذربایجان غربی را داراست که ۱۵ درصد انگور برداشت شده بصورت تازه خوری و ۸۵ درصد بصورت صنعتی و سنتی فرآوری می‌شود.