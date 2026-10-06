در دیدار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یاسوج با ساکنان مسکن مهر سروک، بخشی از گلایه‌ها و مطالبات قدیمی این محدوده مورد توجه قرار گرفت؛ موضوعی که این بار با تغییر ملموس در وضعیت مسیر دسترسی همراه شده است.

آیت‌الله سید نصیر حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه یاسوج، در این دیدار با اشاره به اجرای این مسیر گفت: از همکاران و همراهان شهرداری تشکر می‌کنیم که این ۴۵ متری افتتاح شد و دری هم بر مسکن مهر شهر باز شد و به همین سبب بخشی از مشکلات این محدوده در حال برطرف شدن است.

نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سابقه طولانی برخی طرح‌های بازگشایی معابر در یاسوج ادامه داد: شهرداران و مسئولان زیادی آمدند، اما اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفت؛ دوستان در مجموعه فعلی شهرداری اقدامات خوبی انجام دادند و جسارت خوبی در بازگشایی ۴۵ متری‌ها داشتند.

آیت‌الله حسینی ادامه داد: با بازگشایی این مسیرها، به شکلی شهر آزادتر نفس می‌کشد و امیدواریم در بازگشایی سایر نقاط نیز اقدامات خوبی انجام شود تا شاهد باشیم شهر یاسوج از این گرفتگی خارج شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان همچنین بر ضرورت دنبال کردن طرح‌های زیرساختی و ترافیکی در یاسوج تأکید کرد و گفت اجرای روگذرها، زیرگذرها و کمربندی‌ها باید دنبال شود تا مشکلات ترافیکی شهر کاهش پیدا کند.