نخست‌وزیر مالزی تأکید کرد این کشور به عنوان یک کشور تجاری و بخشی از زنجیره‌های تأمین جهانی باید در برابر افزایش فشار‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی، هوشمندانه عمل کند.

انور: مالزی باید با فشار‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی مقابله کند

انور: مالزی باید با فشار‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی مقابله کند

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، انور ابراهیم در سخنرانی افتتاحیه مجمع روند‌های کلان خزانه‌داری مالزی گفت: تغییرات در مناسبات قدرت جهانی، به ویژه در حوزه تجارت، فناوری و مسائل ژئوپلیتیکی، پیامد‌های مهمی برای کشوری مانند مالزی دارد.

وی با اشاره به جایگاه مالزی در زنجیره جهانی تولید تراشه‌ها افزود: کشوری که اقتصاد آن به تجارت وابسته است، نمی‌تواند نسبت به تحولات و رقابت‌های جهانی بی‌تفاوت باشد.

انور گفت: مالزی تاکنون با حفظ روابط اقتصادی و تجاری با طیف گسترده‌ای از شرکای جهانی از جمله آمریکا و اروپا و همچنین چین، کره جنوبی، ژاپن و هند، توانسته است این شرایط پرتنش را مدیریت کند.

نخست‌وزیر مالزی همچنین بر اهمیت جایگاه آسه‌آن تأکید کرد و گفت: همکاری کشور‌های عضو باید فراتر از برگزاری نشست‌ها باشد و این اتحادیه باید توانایی بیشتری برای تأثیرگذاری و شکل‌دهی به تحولات منطقه‌ای داشته باشد.

انور در بخش دیگری از سخنان خود نبود پاسخگویی مؤثر در سطح ملی و بین‌المللی را از ضعف‌های اساسی نظام حکمرانی کنونی دانست و گفت: سرعت جابه‌جایی قدرت در جهان از نهاد‌هایی که مسئول تنظیم و مدیریت آن هستند، بیشتر شده است.

وی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری‌های بین‌المللی و پاسخگویی بیشتر نهاد‌های جهانی در برابر تحولات سیاسی و اقتصادی تأکید کرد.