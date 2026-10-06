معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت در نشست دبیران تربیت بدنی مناطق دهگانه دانشگاه‌های علوم پزشکی بر توسعه ورزش دانشگاهی به عنوان فرصتی برای پیوند عمیق‌تر با دانشجویان و تقویت سرمایه اجتماعی دانشگاه‌ها، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با تأکید بر اینکه ورزش دانشگاهی فراتر از یک فعالیت جسمانی، ظرفیتی مؤثر برای ارتباط با بدنه دانشجویی است، گفت: ورزش همگانی و قهرمانی می‌تواند با ایجاد نشاط و شادابی، تقویت انسجام و هدایت انرژی دانشجویان به مسیر‌های سازنده، به یکی از ابزار‌های مؤثر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و افزایش سرمایه اجتماعی دانشگاه‌ها تبدیل شود.

نشست دبیران تربیت بدنی مناطق ده گانه کشور

دکتر مسعود حبیبی در نشست دبیران تربیت بدنی مناطق دهگانه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان مجموعه فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها و بدنه دانشجویی، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در نشست‌های گذشته نیز مورد تأکید صاحب‌نظران قرار گرفته، ایجاد برنامه‌های متنوع اجتماعی و فرهنگی و تقویت ارتباط مستقیم با دانشجویان است تا هیچ دانشجویی احساس گسست و بی‌ارتباطی با محیط دانشگاه نداشته باشد.

وی افزود: در این میان، ورزش و فعالیت‌های ورزشی، چه در حوزه ورزش قهرمانی و چه در عرصه ورزش همگانی، ظرفیت ارزشمندی برای ایجاد این پیوند با جامعه دانشجویی دارد و می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت، همدلی و انسجام در محیط دانشگاه باشد.

ورزش مسیری برای هدایت انرژی و هیجان دانشجویان

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه ورزش می‌تواند در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و تقویت تاب‌آوری جامعه دانشگاهی نقش مؤثری ایفا کند، تصریح کرد: ورزش از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند انرژی و هیجان دانشجویان را در مسیری سازنده هدایت کند و در ایجاد وحدت، انسجام، روحیه و نشاط و شادابی میان دانشجویان مؤثر باشد.

حبیبی با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت بهداشت در حوزه تربیت بدنی و برگزاری المپیاد‌های ورزشی گفت: در برنامه‌ریزی شش‌ماهه نخست سال، موضوع ورزش همگانی و قهرمانی و همچنین برگزاری المپیاد‌ها با جدیت دنبال می‌شود و خوشبختانه در مناطق مختلف نیز شاهد اجرای برنامه‌های ورزشی هستیم.

وی با قدردانی از تلاش مسئولان تربیت بدنی دانشگاه‌های علوم پزشکی در برگزاری برنامه‌های ورزشی، اظهار کرد: حضور و مشارکت دانشجویان در این برنامه‌ها نشان می‌دهد که ورزش می‌تواند به یکی از مهم‌ترین بستر‌های ارتباط مؤثر با دانشجویان تبدیل شود و ظرفیت قابل توجهی برای شکل‌گیری یک جریان پویا و رقابتی در دانشگاه‌ها و مناطق ایجاد کند.

ضرورت شکل‌گیری جریان رقابتی پیش از المپیاد‌های اصلی

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در ادامه بر ضرورت بازنگری در شیوه برگزاری المپیاد‌های ورزشی و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مناطق تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم پیش از برگزاری المپیاد‌های اصلی، یک جریان رقابتی مناسب در دانشگاه‌ها و حتی در مناطق شکل بگیرد. مسابقات دانشگاهی و منطقه‌ای می‌تواند زمینه مناسبی برای افزایش مشارکت دانشجویان و شناسایی استعداد‌های ورزشی فراهم کند.

حبیبی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت کارشناسی و تجربی دبیران تربیت بدنی مناطق دهگانه، خاطرنشان کرد: در این زمینه به نظرات کارشناسی و تجربه‌های شما توجه جدی داریم و انتظار می‌رود جمع‌بندی‌های انجام‌شده متناسب با شرایط واقعی دانشگاه‌ها و ظرفیت‌های موجود باشد تا بتوانیم برنامه‌های ورزشی را با اثربخشی بیشتری دنبال کنیم.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه به هزینه‌های برگزاری برنامه‌های ورزشی و محدودیت‌های موجود در حوزه اسکان و جابه‌جایی دانشجویان گفت: باید در طراحی و اجرای برنامه‌های ورزشی، واقعیت‌های اقتصادی و اجرایی را در نظر بگیریم و به دنبال راهکار‌هایی باشیم که ضمن حفظ کیفیت برنامه‌ها، هزینه‌های اضافی به دانشگاه‌ها و دانشجویان تحمیل نشود.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت افزود: ایجاد ظرفیت‌های مناسب خوابگاهی و استفاده از فضا‌های دانشگاهی می‌تواند بخشی از مشکلات مربوط به اسکان و تردد را کاهش دهد و در شرایطی که کشور با محدودیت‌های مختلف مواجه است، برنامه‌ریزی ورزشی نیز باید واقع‌بینانه، منعطف و متناسب با شرایط کشو

ر باشد.

حبیبی با تأکید بر نقش ورزش در سیاست‌های فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، اظهار کرد: ورزش و تربیت بدنی این ظرفیت را دارد که در شرایط مختلف، بخشی از محدودیت‌ها را مدیریت و زمینه مشارکت گسترده دانشجویان را فراهم کند و ما نیز در این مسیر از ظرفیت‌های موجود حمایت خواهیم کرد.

ساختار فرهنگی و دانشجویی باید «زنده و پویا» باشد

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت ساختار فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: آنچه برای مجموعه وزارت بهداشت اهمیت دارد، مستحکم، زنده و پویا بودن ساختار فرهنگی و دانشجویی در دانشگاه‌هاست. هر اندازه این ساختار منسجم‌تر و توانمندتر باشد، امکان ارائه خدمات مؤثرتر به دانشجویان نیز افزایش خواهد یافت.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت ادامه داد: نباید دغدغه اصلی ما صرفاً دریافت تقدیر و تشکر باشد؛ آنچه اهمیت دارد این است که ساختار فرهنگی و دانشجویی دانشگاه‌ها قاعده‌مند، پویا و برخوردار از گفت‌وگوی مستمر باشد و بتواند مسائل دانشجویان را به‌درستی شناسایی و برای آنها راه‌حل ارائه کند.

توسعه ورزش در خوابگاه‌ها با استفاده از ظرفیت اعتبارات

حبیبی با اشاره به منابع اختصاص‌یافته برای تعمیر، تجهیز و نگهداشت خوابگاه‌های دانشجویی، گفت: در اعتبارات امسال، منابعی برای تعمیر، تجهیز و نگهداشت خوابگاه‌ها اختصاص یافته که بخشی از آن مربوط به خوابگاه‌های مجردی و بخشی نیز مربوط به خوابگاه‌های متأهلی است و در توافق‌های انجام‌شده با دانشگاه‌ها، موضوع ورزش در خوابگاه‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: تلاش کرده‌ایم بخشی از منابع موجود را به توسعه فعالیت‌های ورزشی در خوابگاه‌ها اختصاص دهیم؛ چراکه ورزش از جمله فعالیت‌هایی است که می‌تواند دامنه نفوذ و مشارکت بسیار گسترده‌ای در میان دانشجویان داشته باشد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه میزان مشارکت در برخی برنامه‌های فرهنگی به دلیل ماهیت موضوع یا سلیقه‌ای بودن آنها ممکن است محدود باشد، تصریح کرد: ورزش از این جهت ظرفیت متفاوتی دارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از دانشجویان می‌توانند با فعالیت‌های ورزشی ارتباط برقرار کنند و همین گستردگی مشارکت، ورزش را به ابزاری مؤثر برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های دانشجویی تبدیل می‌کند.

دکتر حبیبی خاطرنشان کرد: وقتی یک فعالیت ورزشی در خوابگاه یا دانشگاه با استقبال تعداد قابل توجهی از دانشجویان مواجه می‌شود، در کنار ایجاد نشاط و شادابی، فرصت مناسبی برای ارتباط، گفت‌و‌گو و اثرگذاری فرهنگی نیز فراهم می‌شود و باید از این ظرفیت به شکل هوشمندانه استفاده کنیم.

ورزش بستری برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

وی با اشاره به ضرورت توجه به آسیب‌های اجتماعی در محیط‌های دانشجویی، گفت: باید تلاش کنیم مضرات و پیامد‌های رفتار‌های پرخطر را با رویکردی فرهنگی و اجتماعی برای دانشجویان تبیین کنیم و در این مسیر، ورزش می‌تواند یکی از بستر‌های مؤثر برای پیشگیری و هدایت انرژی دانشجویان به سمت فعالیت‌های سالم باشد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت در پایان با تأکید بر اهمیت پیوند میان ورزش، فرهنگ و سلامت دانشجویان گفت: باور‌های فرهنگی و ارزش‌های دینی ظرفیت ارزشمندی برای پیشگیری از آسیب‌ها هستند و در کنار آن، باید از ظرفیت‌هایی مانند ورزش برای تقویت سلامت جسم و روان، افزایش نشاط اجتماعی و ایجاد ارتباط مؤثرتر با دانشجویان استفاده کنیم.