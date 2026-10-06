به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تذکرات کتبی نمایندگان مردم به مسئولان دستگاه‌های اجرایی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

تذکرات یاد شده به این شرح است:

تذکر ۲۵ نفر از نمایندگان درباره مشکلات روستاییان و عشایر به دستگاه‌های اجرایی از جمله آقایان حمیدرضا گودرزی، محمود طاهری، بیت‌الله عبداللهی، فرامرز شهسواری، کمال حسین‌پور، عبدالحکیم آق‌ارکاکلی، حسینعلی حاجی دلیگانی، مهرداد گودرزوند چگینی، احمد مرادی، حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی امیری، سید محسن موسوی‌زاده، علی کرد، رمضان رحیمی دشتلویی، حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر، محمدرضا احمدی سنگر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سادات ابراهیمی، سید محمد پاک‌مهر، علیرضا نثاری، جعفر قادری، شهین جهانگیری، عمرعلیپور اقدم، بیت‌الله عبداللهی، علی‌اکبر علیزاده، جبار کوچکی‌نژاد ارم‌ساداتی و عباس صوفی در خصوص مدارس عشایری، لزوم تأمین پنل خورشیدی، رسیدگی به جاده دسترسی عشایر و روستاییان، مسائل مرتبط با تلفن همراه، آب، برق، عدم انحلال سازمان امور عشایر، اعمال بیمه تأمین اجتماعی شورا‌های اسلامی روستاها، ایام‌الذهاب دانش‌آموزان و کمک‌هزینه رفت و آمد معلمان، توجه به تکمیل مدارس روستا‌ها و عشایر، ضرورت توجه به طرح هادی روستاها، توجه به اماکن ورزشی روستاها، تجهیز کتابخانه‌ها و لزوم گازرسانی به روستاها.

تذکر عباس بیگدلی به وزارت جهاد کشاورزی پیرامون رفع مشکل تولید کشمش که کشاورزان و تولیدکنندگان با آن مواجه هستند.