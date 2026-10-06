سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم از تشکیل گروه‌های نظارتی ویژه با حضور پلیس راهور برای کنترل فعالیت سرویس‌های مدارس و برخورد با رانندگان فاقد مجوز در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد عباسی، سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم با اشاره به تشکیل گروه‌های نظارتی ویژه برای نظارت بر سرویس‌های دانش‌آموزان در قم اظهار کرد: این اقدام با هدف تأمین امنیت و آرامش دانش‌آموزان و ساماندهی فعالیت سرویس مدارس انجام شده است.

وی افزود: گروه‌های نظارتی با حضور پلیس راهور بر فعالیت سرویس‌های مدارس نظارت می‌کنند و با رانندگان و خودرو‌هایی که بدون مجوز و خارج از ضوابط مصوب اقدام به جابه‌جایی دانش‌آموزان کنند، مطابق مقررات برخورد خواهد شد.

سرپرست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری قم ادامه داد: اعمال قانون، جریمه و توقیف خودرو از جمله برخورد‌های پیش‌بینی‌شده برای فعالیت سرویس‌های فاقد مجوز است.

عباسی با تأکید بر ضرورت دریافت مجوز فعالیت برای رانندگان سرویس مدارس گفت: رانندگان فعال در این حوزه باید از طریق شرکت‌های تحت پوشش سازمان تاکسیرانی برای دریافت مجوز و ثبت‌نام اقدام کنند.

وی همچنین از والدین دانش‌آموزان خواست برای حفظ ایمنی فرزندان خود، از خودرو‌های مجاز و تحت نظارت سازمان تاکسیرانی برای سرویس مدارس استفاده کنند.