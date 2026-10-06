نخست‌وزیر ژاپن قتل یک زن ۳۹ ساله در جزیره اوکیناوا را که یک تفنگدار آمریکایی به ظن ارتکاب آن بازداشت شده است، «جنایتی هولناک» توصیف کرد و تشدید انضباط در میان نیرو‌های نظامی آمریکا در ژاپن را خواستار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «سانائه تاکائیچی» در پارلمان ژاپن گفت: دولت این کشور از آمریکا خواسته است همکاری کامل با تحقیقات را تضمین کند و برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، انضباط نیرو‌های نظامی آمریکایی مستقر در ژاپن را به‌طور جدی اجرا کند.

بر اساس گزارش پلیس، یک تفنگدار ۲۰ ساله آمریکایی روز یکشنبه در ارتباط با قتل این زن در هتلی در شهر ناها، مرکز اوکیناوا، بازداشت شد. جسد قربانی در اتاق هتل پیدا شده و پلیس احتمال خفگی را مطرح کرده است. این نظامی آمریکایی که به دادستانی تحویل داده شده، اتهامات مطرح‌شده را رد کرده است.

این حادثه بار دیگر خشم و اعتراض مردم اوکیناوا نسبت به حضور گسترده نظامیان آمریکایی در این جزیره را افزایش داده است. ساکنان اوکیناوا سال‌هاست در اعتراض به حضور پایگاه‌های نظامی آمریکا و حوادث مرتبط با نیرو‌های این کشور، از جمله تجاوز، درگیری، تصادفات و رانندگی در حالت مستی، دست به اعتراض زده‌اند.

بخش عمده نیرو‌های آمریکایی مستقر در ژاپن در اوکیناوا حضور دارند؛ مسئله‌ای که به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز میان دولت مرکزی ژاپن و ساکنان این جزیره تبدیل شده است.

مقام‌های ژاپنی اعلام کرده‌اند اعتراض خود را در سطوح مختلف به طرف آمریکایی منتقل کرده و از واشنگتن خواسته‌اند برای نیرو‌های خود در ژاپن انضباط سختگیرانه‌تری اعمال کند.