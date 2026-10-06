رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی گفت: در همه نقاط این مرز و بوم باید تلاش کنیم هیچ دانش‌آموز و هیچ استعدادی از چرخه آموزش خارج نماند و زمینه ارتقا، پیشرفت و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی با بیان اینکه جشن عاطفه‌ها فرصت مناسبی برای نشان دادن تربیت اجتماعی دانش‌آموزان است، گفت: نوع‌دوستی، انفاق، همیاری و کمک به همنوعان از جمله شاخص‌هایی است که در مسیر تربیت دانش‌آموز تراز نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

احمد محمودزاده در مراسم جشن عاطفه‌ها که همزمان با آغاز هفته نیکوکاری و با حضور جمعی از مسئولان، دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها در دبستان پسرانه نابینایان جواد موفقیان شهر تهران برگزار شد، اظهار کرد: حضور دانش‌آموزان، فرهنگیان، خانواده‌ها و همراهان عرصه نیکوکاری در این برنامه، فرصتی ارزشمند برای یادآوری یکی از بنیادی‌ترین مسئولیت‌های انسانی و اجتماعی، یعنی کمک به همنوعان، انفاق، همیاری و مهربانی است.

وی با اشاره به شعار انتخاب‌شده برای این برنامه گفت: شعار «نصیب مهربانی با مهر نیکوکاری دانش‌آموزان در سراسر کشور» با همفکری دانش‌آموزان انتخاب شده است و امیدواریم این رویکرد در جامعه دانش‌آموزی و در میان خانواده‌ها بیش از پیش گسترش پیدا کند.

سند تحول بنیادین، نقشه راه آموزش‌وپرورش برای ساختن آینده کشور است

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد: همان‌طور که یک ساختمان برای ساختن به نقشه نیاز دارد، آموزش و پرورش نیز نقشه راهی به نام سند تحول بنیادین دارد که برای ساختن آینده کشور تدوین شده است. در این سند به ویژگی‌هایی که دانش‌آموز باید در آینده داشته باشد، توجه شده است از جمله اینکه دانش‌آموز باید متدین، کارآفرین و برخوردار از مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و شاخص‌های تربیتی باشد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: حدود ۴۳ شاخص برای تربیت دانش‌آموز در نظام جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده که تحقق این شاخص‌ها از وظایف ما خدمتگزاران دانش‌آموزان در ستاد وزارتخانه و استان‌هاست تا زمینه شکل‌گیری چنین تربیتی در کشور فراهم شود.

جشن عاطفه‌ها میدان تحقق تربیت اجتماعی دانش‌آموزان است

محمودزاده جشن عاطفه‌ها را یکی از عرصه‌های بروز و ظهور تربیت اجتماعی دانش‌آموزان دانست و گفت: جشن عاطفه‌ها میدان نشان دادن چنین تربیتی است، تربیتی که در سند تحول بنیادین برای تحقق آن تکالیفی مشخص شده است. خوشبختانه سال‌هاست با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره)، این کار پسندیده و ارزشمند در سطح کشور و با مشارکت دانش‌آموزان، معلمان و مردم ایران اسلامی برای کمک به همنوعان در اقصی نقاط کشور انجام می‌شود.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به رویکرد دولت در زمینه عدالت آموزشی اظهار کرد: خوشبختانه در دولتی قرار داریم که موضوعات و برنامه‌های مرتبط با عدالت آموزشی و حمایت از دانش‌آموزان مورد توجه جدی قرار گرفته است. رئیس‌جمهور تأکید کرده است که نباید دانش‌آموزی در سراسر کشور به دلیل مشکلات و محدودیت‌های مالی از چرخه آموزش خارج بماند و استعداد او از فرصت شکوفایی محروم شود.

هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات مالی از چرخه آموزش خارج شود

محمودزاده گفت: در همه نقاط این مرز و بوم باید تلاش کنیم هیچ دانش‌آموز و هیچ استعدادی از چرخه آموزش خارج نماند و زمینه ارتقا، پیشرفت و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان فراهم شود. در قالب محور‌های اصلی آموزشی و پرورشی، از جمله عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزشی و رویکرد‌های تربیتی و فرهنگی، تلاش می‌شود زمینه رشد همه دانش‌آموزان فراهم شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، نوع‌دوستی، انفاق و کمک به دیگران را از جلوه‌های همین رویکرد تربیتی دانست و گفت: کمک به هموطنان، دوستان و همکلاسی‌ها می‌تواند زمینه رشد و بالندگی آنان را فراهم کند.

دستگاه‌های مختلف برای حمایت از دانش‌آموزان تلاش می‌کنند

محمودزاده با اشاره به فعالیت دستگاه‌های مختلف در حوزه حمایت از دانش‌آموزان اظهار کرد: امروز دستگاه‌های مختلفی برای تحقق این هدف تلاش می‌کنند که از جمله آنها می‌توان به کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و مجموعه‌های مختلف درون آموزش و پرورش اشاره کرد. همه این تلاش‌ها با این هدف انجام می‌شود که دانش‌آموزان برای ورود به آینده کشور توانمند شوند، چرا که اعتقاد داریم آینده کشور را شما دانش‌آموزان مدیریت خواهید کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش دانش‌آموزان در آینده کشور گفت: دانش‌آموزان باید خود را به همه شاخص‌هایی که در سند تحول بنیادین و در قالب نقشه راه آموزش و پرورش آمده است، مجهز و توانمند کنند.