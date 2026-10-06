به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدمحمد میرجعفری، دبیر اجرایی مسابقات آرایشگری مردانه کشور، گفت: این رقابت‌ها با حضور ۴۰ شرکت‌کننده برگزار شده که ۱۵ نفر از شهر‌های مختلف کشور و ۲۵ نفر از استان یزد در آن حضور دارند.

وی هدف از برگزاری این مسابقات را ارتقای سطح کیفی و مهارتی آرایشگری مردانه در کشور عنوان کرد و افزود: شرکت‌کنندگانی از شهر‌های کرمان، زاهدان، سیرجان، اصفهان، مشهد، تهران و گرگان در این رقابت‌ها حضور دارند.

میرجعفری ادامه داد: به نفرات برتر این مسابقات جوایز نفیسی اهدا می‌شود و برگزاری چنین رقابت‌هایی می‌تواند زمینه‌ای برای شناسایی استعداد‌های برتر و حضور شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی و جهانی باشد.

دبیر اجرایی مسابقات آرایشگری مردانه کشور ابراز امیدواری کرد این رقابت‌ها بتواند به ارتقای جایگاه حرفه آرایشگری مردانه و افزایش سطح مهارت فعالان این حوزه در کشور کمک کند.