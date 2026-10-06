استاندار خراسان رضوی گفت: ایجاد مرکز همایش‌های بین‌المللی در مشهد یکی از نیاز‌های جدی استان و کشور است و باید با سرعت بیشتری دنبال شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری امروز در حاشیه نشست کارگروه رصد و پایش طرح‌های کلان استان در شهرداری مشهد افزود: از میان ۲۵ طرح کلان استان، سه طرح و با احتمال اضافه شدن یک طرح دیگر، مربوط به شهرداری مشهد است که از طرح‌های مهم و تأثیرگذار در سطح مشهد، استان و کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: در این نشست، موضوع مرکز همایش‌های بین‌المللی مشهد و پردیس صنایع خلاق و فرهنگی به طور ویژه بررسی شد و زمین واقع در ضلع جنوبی بزرگراه شهید سلیمانی به عنوان گزینه اصلی ساخت مرکز همایش‌های بین‌المللی مورد توجه قرار گرفت.

استاندار خراسان رضوی گفت: درباره استقرار پردیس صنایع خلاق و فرهنگی در کنار این مجموعه نیز بررسی‌های کارشناسی ادامه دارد و قرار است بهترین مکان برای آن تعیین شود.

مظفری ادامه داد: همچنین ظرفیت پردیس تئاتر مشهد برای تکمیل زنجیره صنایع خلاق و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و مقرر شد این ظرفیت نیز در مطالعات مربوط به جانمایی صنایع خلاق دیده شود.

وی با اشاره به طرح توسعه فضای شهری در محدوده جهانشهر گفت: در سه فاز برای این محدوده طراحی‌هایی انجام شده که فاز نخست آن حدود ۲۷ هکتار فضای پارک جنگلی است و می‌تواند به ایجاد یک فضای شهری مطلوب در مسیر منتهی به مرکز همایش‌ها و پردیس صنایع خلاق کمک کند.

استاندار خراسان رضوی درباره زمان اجرای مرکز همایش‌های بین‌المللی مشهد نیز گفت: هنوز طراحی و زمان‌بندی اجرای این طرح نهایی نشده و در حال حاضر مطالعات فاز صفر در حال انجام است، اما با توجه به اینکه زمان زیادی از دست رفته، باید روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

مظفری افزود: مقرر شده پس از قطعی شدن زمان بهره‌برداری و نحوه تأمین مالی طرح‌های کلان استان، برای آنها تابلو شمارش معکوس نصب شود تا روند اجرای طرح‌ها برای مردم قابل مشاهده و پیگیری باشد.

وی همچنین انتشار اوراق را یکی از پیشنهاد‌های مطرح شده برای تأمین مالی مرکز همایش‌های بین‌المللی عنوان کرد و گفت: شهرداری مشهد تجربه خوبی در انتشار اوراق دارد و امسال و سال گذشته نیز عملکرد قابل توجهی در این زمینه داشته است.