نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

نگاهی به برنامه‌های رادیو و تلویزیون در خبر‌های رسانه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه طنز ۹۰ قسمتی داستان مواجهه دو خانواده است که با هم تفاوت‌های فرهنگی و رفتاری عمیقی دارند.

رادیو ایران نبض دانشجو را چهارشنبه‌ها ساعت ۱۹:۱۵ روی آنتن می‌برد.

بیان دغدغه‌ها، مطالبات و دستاورد‌های جامعه دانشجویی موضوع این برنامه است.

استان مرکزی از ۲۵ مهر تا یکم آبان میزان یازدهمین رویداد ملی ایران جان است.

حسن نجمی مدیر کل صدا و سیمای استان مرکزی گفت: قصد داریم در این استان ظرفیتهای گردشگری تاریخی ، ۴ ، مردم نگاری ، سوغات و آنچه که در منظر مخاطب ملی مورد نظر است از سراسر استان به رشته تصویر و تحریر و صوت رادیویی در بیاوریم و تقدیم نگاه مخاطبان کنیم.

شبکه نهال کارآگاهان کوچک را شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ پخش می‌کند.

این مجموعه داستان نوجوانانی است که برای حل معما‌های پلیسی تلاش می‌کنند.