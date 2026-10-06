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شبکه سه پخش مجموعه «نسخه آزمایشی» را از ۱۸ مهر آغاز میکند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این مجموعه طنز ۹۰ قسمتی داستان مواجهه دو خانواده است که با هم تفاوتهای فرهنگی و رفتاری عمیقی دارند.
رادیو ایران نبض دانشجو را چهارشنبهها ساعت ۱۹:۱۵ روی آنتن میبرد.
بیان دغدغهها، مطالبات و دستاوردهای جامعه دانشجویی موضوع این برنامه است.
استان مرکزی از ۲۵ مهر تا یکم آبان میزان یازدهمین رویداد ملی ایران جان است.
حسن نجمی مدیر کل صدا و سیمای استان مرکزی گفت: قصد داریم در این استان ظرفیتهای گردشگری تاریخی ، ۴ ، مردم نگاری ، سوغات و آنچه که در منظر مخاطب ملی مورد نظر است از سراسر استان به رشته تصویر و تحریر و صوت رادیویی در بیاوریم و تقدیم نگاه مخاطبان کنیم.
شبکه نهال کارآگاهان کوچک را شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۷:۰۰ پخش میکند.
این مجموعه داستان نوجوانانی است که برای حل معماهای پلیسی تلاش میکنند.