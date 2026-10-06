نقشه‌های پیش یابی بیانگر رگبار‌های متناوب باران، رعدوبرق و وزش تندباد و از فردا تضعیف سامانه در آذربایجان غربی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با فعالیت سامانه بارشی در منطقه امروز سه شنبه شاهد رگبار‌های متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد گاهی شدید در اغلب نقاط استان خواهیم بود که پیرو هشدار سطح نارنجی صادر شده، با آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها در برخی نقاط استان همراه خواهد شد.

از فردا چهارشنبه هرچند با تضعیف سامانه از شدت ناپایداری‌های جوی در استان کاسته خواهد شد ولی بارش‌های پراکنده در برخی نقاط تداوم خواهد داشت.

از روز پنجشنبه جوی نسبتاً پایدار بر استان حاکم خواهد شد که تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.

از نظر دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۹ و ۲۳ درجه در نوسان بوده و طی این مدت تخت سلیمان با ۵ و نقده با ۲۷ درجه به ترتیب خنک‌ترین و گرم‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و براساس الگو‌های دمایی با شمالی شدن جریانات در منطقه طی امروز بطور موقت، دما‌های بیشینه در استان کاهش می‌یابد.