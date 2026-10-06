وکیل شکات پرونده گروهک منافقین و حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت، در تشریح سازوکارهای فکری و تبلیغاتی این سازمان، از فرآیندی سخن گفتند که به گفته آنان با سرکوب عاطفه، توجیه ایدئولوژیک، تغییر مفاهیم و تحریف واقعیت، زمینه پذیرش خشونت و جنایت را در ذهن اعضا فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت با تشریح سازوکار‌های ذهنی مورد استفاده گروهک منافقین گفت: زمانی که سیستم عاطفی فرد، شامل ترس، شرم و عذاب وجدان، سرکوب می‌شود، منطق ایدئولوژیک جای آن را می‌گیرد.

وی افزود: در چنین شرایطی، فرد به جای آنکه با معیار‌های وجدانی درباره یک رفتار تصمیم بگیرد، اقدامات خود را با منطق حفظ تشکیلات توجیه می‌کند؛ به این معنا که حتی ارتکاب جنایت نیز می‌تواند در چارچوب ایدئولوژیک سازمان، اقدامی ضروری و منطقی جلوه داده شود.

بستن راه تردید در ذهن اعضا

حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت، مرحله دیگر این فرآیند را «بسته‌بندی شناختی و ایزوله کردن ذهن» توصیف کرد و گفت: ایدئولوژی حاکم بر این جریان، امکان تردید و پرسشگری را از فرد می‌گیرد.

وی افزود: در این چارچوب، حتی شک کردن نیز به عنوان رفتاری طبیعی پذیرفته نمی‌شود و ممکن است به فرد القا شود که تردید نشانه ضعف یا نفوذ دشمن است؛ بنابراین فرد به تدریج از بازنگری در باور‌ها و رفتار‌های خود فاصله می‌گیرد.

وقتی زبان، واقعیت را تغییر می‌دهد

وی همچنین به نقش تغییر ادبیات در این فرآیند اشاره کرد و گفت: یکی از روش‌های مورد استفاده، جایگزین کردن واژه‌هایی است که هویت انسانی افراد مقابل را از بین می‌برد.

حجت‌الاسلام والمسلمین صداقت افزود: در چنین ادبیاتی، به جای واژه‌هایی مانند پدر، برادر یا هم‌وطن، از تعابیری همچون «میکروب»، «مانع آزادی»، «سرانگشت رژیم» و «نجاست تاریخی» استفاده می‌شود؛ در نتیجه، ذهن فرد به جای مواجهه با یک انسان، با یک مانع یا شیء مزاحم روبه‌رو می‌شود.

وی تصریح کرد: حاصل این روند، نوعی «انسان‌زدایی مضاعف» است؛ ابتدا قربانی از هویت انسانی تهی می‌شود و سپس عامل جنایت نیز به ابزاری بی‌اراده در خدمت تشکیلات تبدیل می‌شود.

روایت وکیل شکات از یک برنامه تبلیغاتی در کرج

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین مداح، وکیل شکات پرونده، به شیوه جذب افراد توسط گروهک منافقین پرداخت و گفت: روش‌های فریب و جذب این سازمان، با وجود گذشت سال‌ها، تغییر اساسی نکرده است.

وی با اشاره به یک کلیپ ارائه‌شده به واحد رسانه افزود: در این تصاویر، افرادی به مناسبت شصت‌ویکمین سال فعالیت گروهک منافقین، در شهرستان کرج اقدام به برگزاری برنامه‌ای تبلیغاتی کرده‌اند.

مداح گفت: بر اساس تصاویر این برنامه، حدود ۱۸ نفر برای حضور در این مراسم جذب شده بودند و خودرو‌ها نیز با آرایش مشخص در محل حاضر شدند.

ادعای هواداری و پشت‌صحنه یک نمایش تبلیغاتی

وکیل شکات پرونده با اشاره به نحوه سازماندهی این برنامه اظهار کرد: برگزارکنندگان، آگهی مربوط به جذب افراد را در یک اپلیکیشن انتشار آگهی منتشر کرده و خود را یک کارخانه معرفی کرده بودند که قصد برگزاری مراسم شصت‌ویکمین سالگرد تأسیس خود را دارد.

وی افزود: از افراد خواسته شده بود با خودرو‌ها و وسایل نقلیه موتوری در این برنامه حاضر شوند و با چینش مشخص، تصویری تبلیغاتی ایجاد کنند.

مداح ادامه داد: در تصاویر اولیه، مقابل خودرو‌ها پرچمی سفید قرار داشت و نشانی از سازمان دیده نمی‌شد، اما به گفته وی، در مراحل بعدی با استفاده از فتوشاپ، تولیدات رسانه‌ای و هوش مصنوعی، نشان سازمان به تصاویر اضافه شده است.

وی گفت: این تصاویر بعداً در رسانه‌های وابسته به گروهک منافقین، از جمله شبکه تلویزیونی و پایگاه اینترنتی آن، منتشر شده است.

ادعای آلترناتیو بودن در برابر واقعیت میدانی

وکیل شکات پرونده با اشاره به تعداد افراد حاضر در این برنامه اظهار کرد: سازمانی که خود را آلترناتیو جمهوری اسلامی معرفی می‌کند و مدعی براندازی و تشکیل حکومت است، در این برنامه در کرج تنها حدود ۱۸ نفر را گرد هم آورده است.

مداح در پایان با اشاره به محتوای پخش‌شده از شبکه تلویزیونی گروهک منافقین گفت: در این برنامه تلویزیونی، افراد حاضر به عنوان هواداران سازمان معرفی شده‌اند و حضور آنان در خیابان، به عنوان یک نمایش تبلیغاتی برای این گروه بازتاب داده شده است.

در این دادگاه از تجهیزات گروهک منافقین که در جنگ‌های اخیر علیه مردم و نیرو‌های امنیتی استفاده کرده بودند هم رونمایی شد.